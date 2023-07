Nejen sportovní stránku řeší na prahu nové sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ve fotbalové Líšni. Důležitým tématem je momentálně také výstavba nezbytného umělého osvětlení, bez něhož by musel klub z východu Brna od sezony 2024/2025 opustit svůj stánek v Kučerově ulici.

Fotbalisté Líšně v generálce na novou sezonu prohráli s ligovým Zlínem 2:4. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Samozřejmě na tom musíme pracovat. Byl jsem na jednání u hejtmana, na magistrátu i v Národní sportovní agentuře a řešíme projekt, jak to udělat. Potřebujeme získat stavební povolení a peníze. Pokud by se to nepovedlo, museli bychom se stěhovat na Srbskou," přiznal předseda klubu Karel Hladiš krajní variantu se stěhováním na stadion do Králova Pole, na němž nastupuje Zbrojovka.

Umělé osvětlení může být příhodným dárkem pro klub ke stému výročí od založení, které Líšeň oslaví příští rok. „Ideální by bylo poprvé rozsvítit na hlavní den oslav 22. června, zrovna na toto datum to asi nevyjde," podotknul Hladiš.

Výstavbu osvětlení pro svůj azyl v Drnovicích řeší taky další jihomoravský druholigový klub MFK Vyškov.

V Líšni si rovněž lámou hlavu, jak podpořit návštěvnost na domácích zápasech. Klub by se rád alespoň přiblížil číslům z úvodního ročníku po postupu do druhé ligy 2019/2020, kdy duely na východě Brna pravidelně sledovala i patnáctistovka fanoušků.

Pro srovnání, v minulém ročníku si nejvyšší návštěva našla cestu do Líšně 18. března při derby proti Vyškovu, které sledovalo 1157 diváků. Překonat hranici tisíce fanoušků se Líšni v sezoně nepovedlo zopakovat, přestože až do předposledního kola bojovala o postup do baráže.

Například předposlední domácí duel proti Třinci, kdy Brňané stále živili naději na postup, sledovalo 20. května 621 diváků. „Chtěli bychom co nejsrdečněji pozvat všechny fanoušky na fotbal v Líšni. Myslíme si, že je na co se dívat a mrzí nás, že si někteří příznivci nenašli po covidu cestu zpátky na tribuny," hlesla vedoucí mužstva Dagmar Wallová.

První možnost vyrazit do Líšně na fotbal dostanou fanoušci příští sobotu 29. června, kdy Líšeň od pěti hodin odpoledne bude hostit Jihlavu. Sezonu zahájí svěřenci trenéra Milana Valachoviče tuto sobotu od čtvrt na jedenáct dopoledne v Chrudimi.