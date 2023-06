Po šesti kolech vládl druholigovým střelcům. V úvodu sezony se totiž zvládl prosadit hned pětkrát a Líšeň už si pomalu mnula ruce, jak výbornou posilu v létě přivedla. Jenže tím střelecké představení Pavla Vandase nadobro skončilo. Zkoušel měnit rituály, přidával si na tréninku, od konce srpna už se ale ze vstřeleného gólu neradoval. „Nepomohlo pak už vůbec nic,“ hlesl kanonýr.

Líšeňský útočník Pavel Vandas (v bílém s číslem 9) začal sezonu parádně, pak už se ale před bránami soupeřů snažil marně. | Foto: SK Líšeň

Byl to až nevídaný obrat. V prvních kolech Vandasovi vyšlo vše, na co sáhl, od té doby už nedokázal dát gól ani ze sebevětší tutovky. „Myslím si, že na začátku sezony jsme byli všichni v laufu, zvládali jsme vyhrávat zápasy, i když jsme měli těžký los. Tím pádem se dařilo všem, dávali jsme góly, postupem času jsme si ale přestali vytvářet šance. Začalo se to vytrácet, dostávali jsme se k menšímu počtu střel nebo centrů a to už je pak těžké,“ podotkl Vandas.

S přibývajícím časem bez vstřelené branky na sedmadvacetiletého útočníka narůstal tlak, Vandas totiž dál pravidelně nastupoval v líšeňské základní sestavě, negativní šňůru však nedokázal prolomit. „Když vám ze všech stran říkají, že jako útočník nedáte gól, tak je to těžké. Nechtěl jsem si to připouštět, ale bavil už se pak o tom každý, takže to nešlo nevnímat. Fotbal je ale o tlaku, s ním se musí každý snajpr vyrovnat a protrhnout to,“ uvědomoval si.

Útok přes 1400 minut mlčel. A příliš úzký líšeňský kádr k baráži nedoklopýtal

Přitom v sezoně vyzkoušel snad úplně všechno, co by mu mohlo pomoct k návratu na střeleckou vlnu. Nezafungovalo ale nic. „Samozřejmě jsme měnil všechno možné, zkoušel jsem různé nové rituály, měli jsme v Líšni i tréninky dělané pro ofenzivní hráče. Nepomohlo ale nic, buď jsem nebyl na správném místě ve vápně nebo jsem neměl dostatek šancí, což je i moje chyba, ale také to pramení z toho, že do vápna třeba nelétalo tolik centrů,“ rekapituloval Vandas.

Své kvality tak prokazoval alespoň v mezihře. Často dokázal vyhrát hlavičkový souboj nebo podržet balon, jeho práce zády k soupeřově brance byla chvályhodná. „Černá práce je ale bohužel míň vidět, útočníci se hodnotí podle gólů. Mám to tak, že se vždy snažím pomoct týmu, jak to jde. Tolik jsem nepomohl góly, snažil jsem se ale být užitečný aspoň hrou zády k bráně, abych vytvářel potencionální prostory a šance pro ostatní,“ popisuje bývalý hráč Táborska, Vyšehradu nebo Žižkova.

Vítězný návrat. Kuřimský Musil slavil zisk poháru v Břeclavi, kde dřív hrál

Rady Vandas dostával i od svého otce, který v minulém tisíciletí střílel góly za Plzeň, pražskou Slavii nebo České Budějovice a u fotbalu v různých rolích zůstal i po konci hráčské kariéry. „S tátou se snažím hodně komunikovat, dívá se na zápasy a snaží se radit. Ale vždy šlo spíš o to, aby mě uklidnil, protože jsem chtěl za každou cenu dát gól,“ dodává líšeňský útočník.