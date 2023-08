V minulé fotbalové sezoně se od konce srpna střelecky hledal, nepřidal už jediný gól. V novém ročníku se líšeňský útočník Pavel Vandas nejprve prosadil proti Jihlavě, důležitou branku si ale schoval na utkání šestého kola proti Varnsdorfu. V 64. minutě vyrovnával na 1:1, brněnský celek následně dokonal obrat, díky kterému se vyškrábal ze spodku druholigové tabulky.

Líšeňský útočník Pavel Vandas (v bílém) má zatím v nové sezoně dva vstřelené góly. | Foto: SK Líšeň

Právě Varnsdorf se dá označit za oblíbeného Vandasova soupeře. Loni na podzim si proti Severočechům připsal hattrick, prosadil se i nyní. „Bylo mi to připomínáno ze všech stran, ale nešlo jen o to, že to bylo utkání proti Varnsdorfu, už delší dobu jsem potřeboval přidat další gól. I když jsem z první šance nedal branku, tak jsem pořád věřil, že to tam padne a otočíme to. Pomohl jsem k tomu gólem, což je pro útočníka jenom plus,“ nastiňuje sedmadvacetiletý fotbalista.

Ten překonal varnsdorfského gólmana přesnou hlavičkou, když Líšeň oprášila svou starou zbraň – nebezpečné standardní situace. „Před každým zápasem máme trénink standardek, někdy nám to tam padá, jindy to lítá sem a tam. Když se to pak ale takhle v utkání sejde, tak je to fajn, protože tam je to hlavně důležité,“ líčí Vandas.

Líšeň výhru nutně potřebovala, před šestým kolem totiž měla jen čtyři body. Díky vítězství se posunula na desáté místo, navíc má před sebou další domácí utkání – v sobotu od pěti hodin odpoledne přivítá kroměřížského nováčka. „Jen doufám, že by nás tohle období mohlo nakopnout. Nejenom mě, ale celý tým. Už po utkání s Jihlavou, kdy jsem dával gól, jsem si myslel, že by to mohlo být lepší, ale pak se další zápasy nevyvedly. Musíme pokračovat v dobré práci na tréninku,“ podotýká kanonýr.

Realizační tým brněnského celku má nyní před sebou složité rozhodování. Formace se třemi stopery totiž Líšni příliš nefungovala, návrat k systému se čtyřmi obránci jí proti Varnsdorfu ve druhé půli přinesl obrat. „Musím říct, že jako útočníkovi je mi to asi jedno. Jde spíš o to, že když hrajeme v tříobráncovém systému, tak se snažíme víc hrát po zemi, zaměřujeme se na rozehrávku. Formace se čtyřmi beky přináší jednodušší fotbal, ve kterém jako kanonýr musím víckrát podržet balon nebo ho sklepnout na spoluhráče,“ popisuje Vandas.

Tomu v létě v líšeňském útoku přibyla konkurence, na jih Moravy totiž zamířili Adam Vlasák a Lukáš Raab. Jedničkou však stále zůstává Vandas. „Asi to ani moc nevnímám. Vždy razím to, ať hraje ten nejlepší, a pokud to zrovna budu já, tak se budu snažit odvádět sto procent, abych i sám se sebou mohl být spokojený. Konkurence je vždy zdravá, můžeme pak třeba prostřídat, nebo i hrát na dva útočníky,“ dodává bývalý hráč žižkovské Viktorky nebo Táborska.