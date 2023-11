Jiří Mezera (napravo) je jednou z letních posil líšeňského celku.Zdroj: Deník/Petr Widenka

LETNÍ POSILOVÁNÍ. S jasným cílem vstupovala Líšeň do letního přestupového období, chtěla totiž výrazně zvýšit konkurenci v kádru. Zaměřila se především na mladé české hráče, když přivedla pět fotbalistů, jejichž věk nepřevýšil třiadvacet let, většina z nich měla oživit mdlý útok brněnského celku. „Jsou to hráči do budoucna, šlo poznat, že přišli z nižší soutěže, ale v Líšni jsme trpěliví. I Kuba Kučera, Honza Silný nebo Jarda Málek se od nás dostali do první ligy až v pokročilejším věku,“ hodnotil líšeňský kouč Milan Valachovič.