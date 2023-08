Kamarádí s Hložkem, pálil i s Haalandem. V Líšni ale Svoboda začal v béčku

V šestnácti letech odcházel Antonín Svoboda jako velký fotbalový talent z brněnské Zbrojovky do věhlasné akademie Red Bullu Salcburk, snil o své šanciv kádru nejslavnějšího rakouského celku. Připsal si však jediný start, výrazněji se neprosadil a po pěti sezonách se jedenadvacetiletý fotbalista do Brna opět vrátil. Nezamířil však do klubu, který ho vychoval, místo toho oblékl líšeňský dres, kde jej v ofenzivě čeká pořádná konkurence.

Líšeňská posila Antonín Svoboda (v bílém s číslem 5) vstřelila při svém debutu za líšeňské béčko jeden gól Velkému Meziříčí. | Foto: NovinyVM