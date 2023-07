Klidně mohl oblékat jiný brněnský dres, v zimě totiž byl na testech ve fotbalové Zbrojovce. Tam sice neuspěl, po půl roce už ale míří na jih Moravy definitivně. Stopera Jiřího Mezeru si v týmu Táborska vyhlédla Líšeň, jejíž obranné řady vyztužil před začátkem nové sezony. „Jsem strašně spokojený, tým na mě udělal velký dojem,“ říká dvaadvacetiletý hráč po dvou týdnech v kádru mužstva z východu Brna.

Jiří Mezera (napravo) je odchovancem Příbrami, v jejímž dresu si připsal i 13 prvoligových startů. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

První fotbalové zkušenosti Mezera sbíral v Příbrami, jejímž je odchovancem. Vyzkoušel si v jejím dresu i nejvyšší českou soutěž a připsal si i jeden prvoligový gól. Přes angažmá na jihu Čech nyní zamířil do Líšně. „Měl jsem i nějaké jiné nabídky, ale Líšeň na mě udělala velký dojem. Líbily se mi rozhovory s trenérem Valachovičem a celkově, jak to tady funguje,“ líčí 190 centimetrů vysoký obránce.

Spokojenost s jeho příchodem panuje na obou stranách. V Líšni totiž delší dobu hledali levonohého stopera, nyní mají pozici uprostřed obrany vyřešenou. „Všichni jsou hrozně přátelští a myslím si, že mě přijali dobře. Parta je v Líšni skvělá, stejně tak i realizák. Nemám si na co stěžovat,“ usmívá se Mezera.

Pro něj byly první dny v novém klubu především o seznamování, téměř nikoho z líšeňského kádru totiž zatím neznal. „Párkrát jsem proti Líšni hrál, takže jsem se s kluky potkal minimálně jako s protihráči, osobně jsem ale z dřívějška znal jen Pavla Vandase,“ nastiňuje mladý obránce.

Novinkou však pro něj nebyli jen noví spoluhráči, ale i formace, ve které v prvních přípravných zápasech Líšeň nastoupila. Druholigový tým totiž zkouší systém se třemi stopery. „Trochu se s tím seznamujeme, je pro nás hodně věcí nových a pomalu si to sedá. Osobně je mi ale jedno, v jaké formaci nastupuju, kam mě postaví trenér, tak tam budu hrát. Snažím se prostě vždy odvést maximum,“ ujišťuje Mezera.

Ten už v líšeňském dresu nastoupil ke dvěma přípravným zápasům, v obou odehrál prvních pětačtyřicet minut. Přestože Brňané vždy zvítězili, cítí Mezera, že je zde stále prostor pro zlepšování. „Jsem v Líšni zatím pár týdnů, takže je to především o seznamování. Co se týče souhry, není to ještě úplně ono. Máme ale za sebou kondičně náročné dny, fyzicky je to pro náš těžké, což se projevuje i v zápasech,“ uvědomuje si stoper.

Před startem druholigové sezony čekají na Mezeru a jeho nové spoluhráče ještě tři přípravné zápasy, dnes se Líšeň od jedenácti hodin dopoledne v Hruškovanech nad Jevišovkou utká s rezervou bratislavského Slovanu, ve středu pak v Pohořelicích vyzve slávistické béčko. Generálku Jihomoravané odehrají v sobotu 15. července na hřišti Zlína.