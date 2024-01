Především odchod Marka Matochy líšeňské fanoušky nemile zaskočil, brněnský celek za něj však získal adekvátní náhradu, když z Prostějova přivedl Rolinka. „Matocha bydlí v Olomouci, našel si tam práci, takže chtěl být blíž. Za půl roku mu stejně končila smlouva a oznámil nám dopředu, že už ji neprodlouží, tak jsme chtěli ze situace vytěžit co nejvíc. Ozval se Prostějov, kde byl Rolinek, tak jsme se rozhodli pro výměnu,“ líčí líšeňský kouč Milan Valachovič.

V Mladé Boleslavi Rolinek nasbíral sedm prvoligových startů, následně hostoval v Karviné. Minulou zimu si jej vyhlédl Prostějov, v aktuální sezoně ale zapsal jen 42 minut ve druhé nejvyšší soutěži. „Rolas je náš, vrací se do známého prostředí, je v podstatě Brňák. Navíc je stále mladý, takže jsme vůbec neváhali a šli do této výměny s Prostějovem. Využili jsme situace a máme tady Rolinka minimálně na dva tři roky. Věříme, že se opět u nás může nastartovat,“ doufá Valachovič.

Další hráče si Líšeň vyhlédla ve třetí lize. Jedním z fotbalistů, které jihomoravský klub od startu zimní přípravy zkouší, je i Adam Fila. I u něj se jedná o návrat do známého prostředí, dres brněnského celku totiž oblékal před přestupem do Rosic. V posledních měsících patřil mezi hlavní opory Slovanu, i proto ofenzivní tahoun nyní bojuje o líšeňské angažmá.

Brňané lovili i ve Zlínsku, odkud si přivedli hned dva hráče – záložníky Denise Dziubu a Patrika Geržu. „Samozřejmě se může stát, že to s nimi nevyjde, ale nejsou to jen nějací ledajací kluci. Třeba Dziubu už si skautuju rok a půl, tehdy byl ještě ve Vratimově. Navíc je odchovanec ostravského Baníku,“ upozorňuje líšeňský lodivod.

Oba hráči, kteří doposud oblékali dres aktuálně třetího týmu třetí nejvyšší soutěže, jsou v Líšni také na testech. „Gerža je zase odchovanec Zlína, pravidelně teď za Zlínsko nastupoval ve třetí lize, kde si myslím, že patřil k nejlepším hráčům,“ podotýká Valachovič.

Z Moravskoslezské fotbalové ligy Líšeň už v létě přivedla trojici posil, nyní tak na to jen navazuje. „Rozhodli jsme se zkusit tyto hráče z nižších soutěží, protože to přesně ukazuje na práci Líšně. Snažíme se stavět mužstvo na charakterních klucích ze třetí ligy, kteří mají ambice něčeho dosáhnout a mohou si vzít příklady z těch kluků, kteří od nás odešli do nejvyšší soutěže,“ říká zkušený stratég.

Posledním navrátilcem do líšeňského kádru je pak Mustapha Toyin. Devatenáctiletý nigerijský mladík hostoval na podzim v divizních Nespekách, kde si zahrál i jedno utkání MOL Cupu. „Vyskautovala ho pražská Slavia, kde chvilku byl, v létě jsme si ho vzali a teď zase naskočil do přípravy. Uvidíme, jak bude vypadat, určitě dostane šanci. Z béčka se pak do hlavního mužstva vrátil Dmytro Džupenjuk,“ doplňuje Valachovič.