Druholigový klub před startem jarní části sezony opustila už pětice hráčů, i proto do klubu přivádí nováčky. První dva dorazili ze Zlínska, u Denise Dziuby i Patrika Gerži už je jisté, že v Brně zůstanou. „Klub už je s nimi dohodnutý. Oba se jeví velice dobře, je na nich vidět, že jsou odchovanci prvoligových klubů. Navíc jsou obouchaní třetí ligou, Dziuba si ve Vítkovicích zahrál i druhou nejvyšší soutěž,“ popsal Valachovič.

Ten hned v úvodu zimní přípravy uvítal v kádru i Adama Filu. Čtyřiadvacetiletý útočník už dříve líšeňské barvy oblékal, nyní se rve o další šanci.

Podobně je na tom i nositel známého jména Ondřej Hapal. Zatímco jeho otec trénuje ostravský klub, dvaadvacetiletý záložník naposledy oblékal dres slovenského Spartaku Myjava. Za Líšeň nastoupil do obou dosavadních přípravných utkání. „Ondra už má také své zkušenosti, které umí prodat. V mládeži si prošel pražskou Spartou nebo Olomoucí, zahrál si i na Slovensku,“ podotkl lodivod brněnského celku.

Jihomoravský celek lovil i na západě Čech. Právě tam totiž od léta nastupoval osmnáctiletý Lotyš Renards Rimovics, který hájil barvy třetiligových Karlových Varů. V sobotu už si stoper poprvé vyzkoušel líšeňský dres, když vyběhl v základní sestavě při utkání proti juniorce Slovanu Bratislava. „Je to spíš sázka do budoucnosti, shodou okolností ale ve středu dostal pozvánku do lotyšské reprezentace. Renards je vysoký obránce, těšíme se, jak s ním budeme pracovat,“ popsal Valachovič.

Tím však posilování brněnského týmu ještě nemusí končit. „Stejně jako se může stát, že ještě někdo odejde, tak někdo může i přijít. Máme teď rozjednané dva hráče, v obou případech se jedná o zkušenější kluky, kteří by pro nás byli okamžitými posilami,“ naznačil stratég.

Nejvýrazněji tak Líšeň doposud doplnila středovou linii, naopak v ofenzivě i přes odchod Pavla Vandase zatím k větším tahům na přestupovém trhu nesáhla.

Velká šance se tak otevírá pro teprve sedmnáctiletého Martina Tauše a letní posilu Adama Vlasáka, který na podzim nastupoval na pravém kraji zálohy. „Adama jsme přiváděli jako útočníka, jen nás bohužel trápila pravá strana, tak jsme si vyhodnotili, že by se tam mohl uplatnit. Jeho přednosti jsou ale na hrotu útoku a v Bratislavě to jen potvrdil, když dal za třicet minut na hřišti hattrick. Jsme rádi, že jej máme k Taušovi, protože u něj vzhledem k mladému věku můžou přijít jisté výkyvy výkonů,“ dodává Valachovič.