Z hrdiny mohl být hlavním padouchem. Sedmnáctiletý líšeňský útočník Martin Tauš nejprve v nastavení první půle poslal svým premiérovým druholigovým gólem brněnský celek do vedení, v úvodu druhého poločasu však po hloupém faulu viděl druhou žlutou kartu. Jeho spoluhráči v páteční předehrávce osmnáctého kola i v oslabení vybojovali nesmírně cennou výhru, z Příbrami si odvezli tři body po vítězství 1:0.

Příbram doma prohrála s Líšní (v bílém) 0:1. | Foto: Jan Vostrý/FK Příbram

Líšeňští fotbalisté tak prolomili nepříznivou sérii na příbramském trávníku, odkud si dosud výhru nikdy neodvezli. „Jsem hrozně rád za vítězství, které jsme tady uhráli, pro nás jsou to neskutečně důležité tři body,“ těšil se do kamery ČT Sport kouč brněnského celku Milan Valachovič.

Jeho svěřenci přitom v utkání přežili několik obřích příležitostí domácích, tři body si odvezli především díky týmovému výkonu. Nad něj se však vyšvihla dvě jména. Tauš, který ve čtvrté minutě nastavení první půle otevřel skóre, a gólman Tomáš Vajner, který pochytal hned několik příbramských tutovek. „Soupeř měl hodně šancí, ale tentokrát jsme si vybrali štěstí, které jsme minulý týden neměli,“ připomněl Valachovič sobotní vítězný gól Žižkova z poslední minuty.

Páteční předehrávku rozhodla nenápadná situace ze závěru úvodního poločasu. Sražený centr se dostal až k Taušovi, který v těžké pozici zády k brance hlavou mířil přesně.

V 54. minutě však líšeňský talent mohl svůj hvězdný moment zahodit, po zbytečném faulu na polovině hřiště totiž musel do sprch. Jihomoravané následně zalezli do ještě hlubšího bloku, který domácí nedokázali překonat. „Jsem na kluky hrozně hrdý, v deseti to neskutečně odbojovali. Po vyloučení už nám chyběla kvalita směrem nahoru, bylo to ale hlavně o tom stát dobře v bloku,“ rekapituloval líšeňský lodivod.

Na nedostatek šancí přitom Příbram žehrat nemohla. Několikrát ji však vychytal výborný Vajner, v dalších šancích domácí hráči trestuhodně selhali. „V poslední třetině hřiště je vidět, že nemáme úplně gólové hráče, většinou je jejich řešení špatné. Měli jsme třeba dvě, tři stoprocentní šance, které neproměníme, a soupeř rozhodne úplně šťastným gólem do šatny. Kdybychom hráli dalších dvacet minut, tak gól nedáme,“ smutnil příbramský trenér Karel Krejčí.

Celek z východu Brna tak díky vybojované výhře dal zapomenout na úvodní domácí prohru s Viktorií Žižkov 0:1, ve vyrovnané druholigové tabulce si výrazně pomohl. Před víkendem je devátý s minimální ztrátou na kluby nad sebou. „Trochu nás může mrzet ztráta remízy se Žižkovem, protože jsme v jarní části mohli mít už čtyři body. Tentokrát jsem ale viděl, že to kluci neskutečně chtěli obrátit,“ doplnil Valachovič.