První přípravný zápas odehrají jeho svěřenci už v pátek na hřišti Opavy. K dalšímu duelu nastoupí netradičně už o den později, kdy se představí na oslavách sedmdesátiletého výročí ochozského klubu. „Zahrajeme sis Ochozem benefiční utkání, občas totiž využíváme tamní plochy k tréninku a vždy nám vše připraví, takže jsme pozvání jednoznačně přijali,“ objasňuje Valachovič.

V následujících týdnech narazí Líšeň na tradiční soupeře, dvakrát změří síly s týmy ze slovenské druhé ligy – nejprve se utká s Petržalkou, o týden později s juniorkou Slovanu Bratislava. Před startem podzimní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY si pak klub z východu Brna střihne zajímavou generálku, v sobotu 15. července se totiž představí na hřišti Zlína.

I v letní přípravě zamíří Líšeň na soustředění, po turecké zkušenosti ze zimy však tentokrát opět vsadí na známé mikulovské prostředí. „Už se to u nás stalo takovým pravidlem, opět pojedeme na pět dní do Mikulova. Máme tam perfektní zázemí i regenerační služby, celý týden budeme trénovat v Březí. Rádi se tam vracíme, protože víme, že vše bude zase dobře připravené,“ podotýká trenér.

Ten společně s líšeňským vedením horečnatě řeší možné posily, zatím však jihomoravský celek žádný přestup nedotáhl. „Stále o tom jednáme, na telefonu jsem od rána do večera, ale uvidíme, co se nám podaří. Všichni hráči, kteří se nám líbili a oslovili jsme je, dostali nabídky také od dalších klubů. Je to těžké, když máte vytipovaného kluka z Prahy, který dostane sedm nabídek z Čech, tak nemá důvod chodit na Moravu,“ tuší Valachovič.

Do přípravy se tak zkraje zapojí alespoň dva mladí odchovanci, kteří už s A týmem absolvovali zimní dril. „Určitě s námi do tréninku nastoupí Dmytro Džupenjuk a Martin Tauš, který byl na jaře vytěžovaný ve výběru do devatenácti let. Po skončení přípravy se rozhodneme, jestli zůstane s námi, nebo bude hrát za B tým divizi. Nechci se nikoho dotknout, ale další posily z vlastních zdrojů zatím pro A tým asi mít nebudeme,“ líčí líšeňský stratég.

Jistý je naopak jeden odchod, s Líšní se rozloučil záložník Šimon Šumbera. „Skončila mu smlouva a klub se rozhodl, že mu další kontrakt nenabídne. Žádné další nabídky na jiné hráče ale nyní neregistrujeme, spíš řešíme příchody,“ dodává Valachovič.

Příprava Líšně:

Začátek: úterý 20. června.

Utkání:

Pátek 23. 6.: Opava - Líšeň (hráno v Kravařích).

Sobota 24. 6.: Ochoz - Líšeň (hráno v Ochozu).

Sobota 1. 7.: Líšeň - Petržalka (hráno v Březí).

Sobota 8. 7.: Líšeň - Slovan Bratislava B (hráno v Březí).

Sobota 15. 7.: Zlín - Líšeň (hráno ve Zlíně).