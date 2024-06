Pořádně nevěděli, co vlastně mohou očekávat. Měření sil s rakouským soupeřem si totiž líšeňští fotbalisté nevyzkoušeli už téměř přesně čtyři roky. Ve středu však vyrazili do Laa an der Thaya, kde se utkali s Hornem a s druholigovým soupeřem se vůbec nemazali. Brněnský celek si domů odvezl výhru 5:2, parádní formu předvedli především jeho ofenzivní hráči. Líšeňský dres poprvé oblékl Pavol Ilko, který je letní posilou z Vyškova.

Ještě před úvodním hvizdem byl jihomoravský klub v mírně nejistotě, co jej vlastně v souboji s druholigovým rakouským sokem čeká. „Středeční konfrontace pro nás byla velkou neznámou, ani vlastně nevíme, v jakém stádiu je příprava Hornu. Co jsem se tak dozvěděl, tak soutěžní utkání začíná až týden po nás,“ podotkl líšeňský kouč Milan Valachovič.

Jakékoliv obavy však jeho svěřenci rychle rozptýlili. Už po čtvrthodině vedli 2:0, nakonec soupeři nasázeli pětku. „Bylo tam hodně věcí, které se nám povedly. Po zisku míče jsme měli rychlý přechod do útoku, z toho vznikla většina našich gólů. Pro mě je potěšitelné, že se na takové situace připravujeme a povedlo se nám to přenést do utkání,“ popsal Valachovič.

Horn sice z 0:3 dokázal snížit na 2:3, závěr však opět patřil Líšni, která potvrdila dobrou formu v přípravě. Na remízy se Zlínem a Baníkem Ostrava navázala první výhrou. „V každém zápase se dají najít chybičky, které se nám nepovedly. Pár jich tam bylo i nyní, v pátek si je ještě rozebereme na videu,“ nepřeceňoval vítězství líšeňský lodivod.

Potěšující však pro něj může být forma jeho ofenzivních hráčů. Útočníci Adam Vlasák i Lukáš Raab se prosadili dvakrát, z penalty se trefil i křídelník Ondřej Hapal. „Je to pozitivní zpráva. A hlavní možná je, že třeba druhý gól Vlasáka padl po situaci, které se hodně věnujeme, kdy se nám povedl brejk jako z učebnice,“ poznamenal Valachovič.

Právě pro Vlasáka jsou dvě vstřelené branky velkým povzbuzením. Od loňského příchodu do Líšně jej totiž trápí zranění, většinu času strávil na marodce či při rekonvalescenci. „Hodně mě to potěšilo i za něj. Zatím u nás hodně trpěl na zranění, při prvním loňském tréninku si udělal výron kotníku, když se dal dohromady, tak si na jaře zlomil nohu při předzápasové rozcvičce. Dva góly mu určitě mohou dodat sebevědomí,“ těšilo zkušeného stratéga.

Poprvé se v líšeňském dresu představil obránce Ilko, který byl do léta vyškovským hráčem. Po návratu z dovolené naopak ještě odpočívali stoper Dušan Jokovič či další letní posila Jan Silný.

Jeden problém však celek z východu Brna přece jen řeší. Důležití hráči Adrián Čermák, Erik Otrísal a Antonio Mionič po zraněních z jarní části sezony zůstávají mimo tréninkový proces. „To je taková hlavní kaňka na naší letní přípravě. Jsou to tři hráči základní sestavy a ani jeden z nich stále netrénuje. Myslel jsem si, že by se všichni mohli zapojit do začátku přípravy, bohužel je však jejich zranění dál limitují,“ mrzelo Valachoviče.

Jejich návrat do plného tréninku navíc ještě může trvat. A čas běží, úvodní druholigové utkání nové sezony Líšeň odehraje už 20. července. „Stále nejsou doléčení. Třeba Otrísal ve čtvrtek začal vyklusávat po zranění ramene, vůbec netušíme, kdy se dá úplně do pořádku. Navíc zrovna on jako obránce podstupuje hromadu soubojů, bude těžké říct, jestli to už vydrží,“ doplnil.