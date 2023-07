Stoprocentní bilanci drží zatím v přípravě líšeňští fotbalisté. V sobotu na trávníku v Sedleci u Mikulova zdolali i slovenskou Petržalku, šanci dostali téměř všichni hráči brněnského celku. Vítězný gól Jihomoravanů vstřelil mladý talent Martin Tauš.

V úvodu druhé půle sobotního utkání proti Petržalce kopala Líšeň (v bílém) penaltu, Adrián Čermák ji ale neproměnil. | Video: Jakub Tručka

V kombinované sestavě naskočila Líšeň do třetího přípravného utkání, naopak Petržalka nastoupila ve velmi silném složení.

Brňané opět protočili téměř celé dvě jedenáctky, devadesát minut odehrála jen hrstka hráčů. „Byl to takový klasický přípravný zápas, ve kterém dostali šanci téměř všichni hráči. Do utkání jsme nenasadili útočníky Pavla Vandase a Martina Zikla, protože je známe, chtěli jsme místo nich vyzkoušet i Tauše, jak zvládne takový těžký duel. A nakonec dal gól,“ nastínil líšeňský kouč Milan Valachovič.

Tomu se víc líbil druhý poločas sobotního utkání, v tom prvním totiž druholigový slovenský tým byl na hřišti lepším celkem. Brzy šel i do vedení, které ale trvalo jen devět minut, než líšeňský kapitán Michal Jeřábek po standardní situaci ve 25. minutě hlavou vyrovnal.

Poté se až do změny stran hrál vyrovnaný fotbal s větším počtem nepřesností než pohledných momentů. „Zápas splnil svůj účel, ukázal nám i dobré věci, ale bohužel tam byly i horší momenty. Jsme rádi, že jsme je viděli už teď a můžeme na nich pracovat,“ hodnotil Valachovič.

Do druhé půle Líšeň téměř kompletně proměnila sestavu a začala mít převahu. Hlavní roli hrál především teprve sedmnáctiletý talent Tauš.

Ten byl nejprve faulovaný v pokutovém území, Brňané ale velkou šanci na skórování odmítli, když Adrián Čermák v 52. minutě z pokutového kopu nastřelil jen tyč.

Rozhodnutí tak přinesla až poslední desetiminutovka, ve které Tauš hlavičkou vystřelil Líšni výhru. „Druhý poločas byl lepší, ale to bylo tím, že hráči, kteří naskočili, mají lepší součinnost. Kluci ve druhé půli ukázali to, co jsme od nich očekávali,“ chválil brněnský stratég.

Z pěti nováčků, kteří přišli na jih Moravy v létě, dostali v sobotu příležitost hned čtyři a opět prokázali své kvality. „U kluků, kteří nás posílili, víme, co můžeme očekávat. V dalších zápasech už budeme postupně redukovat počet hráčů, protože už za tři týdny hrajeme v Chrudimi první kolo. Na experimentování proto není moc času,“ tušil Valachovič.

Jeho svěřenci opět nastoupili ve formaci se třemi stopery, kterou trenér testuje od začátku přípravného období. Zatím přináší úspěchy. „V letech 2012 a 2013 jsem byl na stáži v Juventusu, kde se třemi stopery hrál Antonio Conte, já jsem to pak aplikoval čtyři roky v Hlučíně. V osmi zápasech jsme to zkoušeli už i dřív v Líšni a nyní tak znovu nastupujeme, abychom byli variabilnější. Můžeme díky tomu víc být na míči a hrát kombinační fotbal,“ vysvětlil líšeňský lodivod.

Před ostrým startem sezony čekají na přední druholigový tým ještě tři zápasy, nejprve se v sobotu představí proti juniorce bratislavského Slovanu, o tři dny později vyzve slavistické béčko. Generálku Líšeň sehraje v sobotu 15. července na hřišti Zlína.

Líšeň - Petržalka 2:1

Poločas: 1:1.

Branky: 25. Jeřábek, 82. Tauš – 16. Sliacký.

Rozhodčí: Černý – Nádvorník, Hájek.

Žluté karty: nikdo – Ogaga, Šurnovský, Babovič.

Líšeň: Marek (46. Veselý) – Otrísal (46. Černín), Jeřábek, Mezera – Čermák (68. Matocha), Polášek – Pašek (46. Ikechukwu), Matocha (46. Machalík), Roziev (46. Lutonský) – Weber (46. Aldin) – Raab (46. Tauš).

Petržalka: Krynskij (46. Sokol) – Oršula (72. Vailing), Minka (46. Kuchtanin, 72. Minka), Konan, Kachnič (46. Šurnovský) – Gašparovič (72. Macho), Njabuld (61. Halo), Assunciao (71. Strakoš), Sliacký – Ogaga (72. Santamaria), Babovič (72. Čiernik).