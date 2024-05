Rozhodně to nebyl zápas, který by si fanoušci po příchodu domů ještě s nadšením pouštěli ze záznamu. Spíš se jednalo o pořádnou záchranářskou bitvu, která příliš krásy nepobrala. Líšeňští fotbalisté v ní však splnili hlavní úkol. S předposledním Prostějovem doma uhráli bezbrankovou remízu, díky čemuž udrželi náskok na sestupovou pozici na šesti bodech. „Věřím, že bod má pro nás velkou hodnotu,“ podotkl líšeňský kouč Milan Valachovič.

Od úvodních minut bylo patrné, že oba celky především nechtějí prohrát. Touha po vítězství tentokrát byla tak trochu na druhé koleji. „Pomýšleli jsme i na vítězství, ale hlavní pro nás bylo, abychom doma neprohráli. To, že se na nás Prostějov nedotáhl, je klíčové,“ pokračoval Valachovič.

Hned po pár minutách se do velké šance dostal Dušan Jokovič, který však hlavou pořádně netrefil míč. Od té doby diváci sledovali utkání s minimem vzruchu. „Přesně jsme čekali, že to bude takovýto zápas. Boj s minimem šancí, ve kterém chyběla fotbalovost. Důležitost utkání byla tak obrovská, že ani jedno mužstvo nechtělo udělat chybu,“ nastínil líšeňský lodivod.

Jeho svěřenci se dostali do několika slibných situací v závěru utkání, Prostějov zase několikrát zahrozil v úvodu druhé půle. Vzhledem k vývoji duelu však bezbranková remíza nepřekvapila asi nikoho.

Čtyři kola před koncem tak brněnský celek stále udržuje šestibodový náskok na patnáctý Prostějov. „Řeknu to na rovinu, samozřejmě už počítám, kolik bodů bude třeba na záchranu. Loni sestupovala slávistická rezerva se 32 body, nyní je to ještě víc našlapané. Prostějov jsme udrželi na rozdílu šesti bodů, Varnsdorf na pěti, plus máme lepší vzájemné zápasy,“ zamýšlel se Valachovič.

Ten mohl být spokojený především s defenzivní fází. Přestože Prostějov držel míč častěji na kopačkách, nebyl téměř vůbec nebezpečný. „Připravovali jsme se na to, že hlavní útočná síla soupeře spočívá v Tomáši Malcovi. Má přes dva metry, je těžko bránitelný, musím ale hrozně vyzdvihnout naši defenzivu, protože ho fantasticky uhlídala,“ chválil domácí stratég.

Naopak směrem dopředu toho Líšeň tentokrát příliš nenabídla. Proti pravidelně často inkasující prostějovské obraně nedokázala vstřelit gól. „Bohužel jsme se trápili ve finální fázi, přesto si myslím, že jsme měli víc šancí či pološancí. Jednu zahodil Lukáš Raab, Adrián Čermák se dostal ke dvěma střelám, které skončily těsně vedle. I Ibrahim Aldim tam měl nedotaženou situaci, která vypadala hodně nebezpečně,“ rekapituloval Valachovič.

Po 26 kolech tak Líšni patří devátá příčka, ve vloženém středečním kole zamíří do Prahy, kde před kamerami ČT Sport vyzve od půl jedenácté dopoledne sparťanskou rezervu. Anglický týden zakončí celek z východu Brna sobotním domácím derby se Zbrojovkou.