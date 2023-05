Stále stejný problém. Líšeňští fotbalisté se dál trápí v útoku, neproměňování šancí je stálo další důležité body. V sobotu prohráli 1:2 na hřišti zachraňujícího se Prostějova a tři kola před koncem druholigového ročníku se propadli mimo příčky zajišťující baráž o postup do nejvyšší české soutěže.

Je to kontrast, který je až do očí bijící. Za stavu 1:1 měla Líšeň v Prostějově dvě velké šance odskočit do důležitého vedení. Obě však trestuhodně zahodila a jen o několik minut později dostala rozhodující gól. Ten padl po jednoduché a rychlé akci, kterou založil prostějovský gólman Luděk Vejmola.

Po dvou utkáních bez vstřeleného gólu sice brněnský celek tentokrát jednou našel recept na obranu soupeře, na důležité body to však nestačilo.

Prostějov do utkání vstupoval ze třinácté příčky a k zajištění většího klidu nutně potřeboval tři body. Vykročil za nimi rázně, když už ve čtvrté minutě poslal Jan Koudelka domácí do vedení. Zajímavý úvod však brzy přinesl i druhou branku, na 1:1 v deváté minutě vyrovnával David Machalík. „Vstup do zápasu jsme měli dobrý. Bohužel, i když jsme se zaměřili na to, abychom nedělali hloupé fauly, tak jsme po jednom z nich nabídli soupeři standardku a dostali vyrovnávací gól,“ hodnotil prostějovský kouč Michal Šmarda.

Líšeň následně byla lepším týmem, místo obratu skóre však propadla v defenzivě a Koudelka svým druhým gólem v osmadvacáté minutě zařídil Prostějovu vítěznou trefu.

Svěřenci kouče Milana Valachoviče sice po změně stran měli místy velký tlak, jenže opět doplatili na své trápení v koncovce a z Prostějova odjeli bez bodu. „Nepřidali jsme třetí gól a soupeř nás v posledních dvaceti minutách poměrně zatlačil. Nakonec jsme to ale uskákali a vyhráli jsme,“ radoval se Šmarda.

Třetí zápas bez výhry znamená pro Líšeň propad z druhého místa na čtvrté. Tři kola před koncem ale na barážovou pozici ztrácí jediný bod, v příštím utkání hostí v sobotu Třinec, který je na sestupové příčce.

Prostějov - Líšeň 2:1

Poločas: 2:1.

Branky: 4. a 28. Koudelka – 9. Machalík.

Rozhodčí: Batík – Horák, Dohnálek.

Žluté karty: Koudelka, Elbel, Gabriš – Otrísal.

Diváci: 620.

Prostějov: Vejmola – Bolf, Gabriš, Bialek, Elbel (74. Blahuta) – Schaffartzik, Moučka (44. Stříž) – Bartolomeu, Koudelka (85. Píchal), Rolinek (85. Chvěja) – Malec.

Líšeň: Vajner – Pašek, Jeřábek, Černín, Lutonský – Čermák – Polášek (69. Laczkó), Matocha (85. Weber), Machalík (69. Šumbera), Sokol ((69. Otrísal) – Vandas (74. Zikl).