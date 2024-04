OBRAZEM: Trpká prohra. Líšeň přišla o vedení i Poláška, rozhodl host ze Sparty

Z druhé půle uplynulo jen několik desítek vteřin, když se útočník Martin Tauš objevil ve stoprocentní šanci. Kdyby z pár metrů poslal míč do sítě, vedli by líšeňští fotbalisté nad rezervou Sigmy Olomouc 2:0 a směřovali by za výhrou. Jenže osmnáctiletý forvard v tutovce selhal a vše se postupně začalo hroutit. Brněnský celek o chvíli později přišel o vyloučeného Marka Poláška i o vedení a doma nakonec v sobotu padl 1:2.

Líšeňští fotbalisté (v bílém) v deštivém sobotním zápase doma podlehli olomoucké rezervě 1:2. | Video: Deník/Jakub Tručka