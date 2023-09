Na pohárový svátek proti pražské Spartě museli líšeňští fotbalisté rychle zapomenout, v sobotu je totiž čekal druholigový souboj s Táborskem, které zahájilo sezonu velmi dobře. Brňané herně duel jedenáctého kola zvládli dobře, jenže pálili i ty největší šance, a soupeř z jihu Čech se tak probránil až k bezbrankové remíze. „Mrzí mě, že bereme jen bod, takové utkání jsme měli zvládnout vítězně,“ hodnotil líšeňský kouč Milan Valachovič.

Líšeňští fotbalisté remizovali doma s Táborskem 0:0. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Hlavička do tyče, odraz od břevna do tyčky i skákající míč po brankové čáře. Líšeň si proti Táborsku dokázala vytvořit gólové příležitosti, radost ze vstřelené branky si ale neužila. „Bylo to utkání o jednom gólu, bohužel jsme ho nedali. Nás to provází neustále, neproměníme i stoprocentní šance. Táborsko zahrozilo jen jednou, zatímco my jsme měli hned několik gólovek, bohužel nám není přáno dát branku, což nás stálo lepší výsledek,“ mrzelo Valachoviče.

Na brněnském klubu nebyl příliš znát ani těžký program posledních dní, v obou poločasech byl nebezpečnějším týmem. Přesto si oba celky body rozdělily. „Čekali jsme, že to bude hodně těžký zápas, protože máme za sebou hektický týden. Za šest dní jsme odehráli tři hrozně náročné zápasy, to se někde musí ukázat. Fyzicky jsme to ale zvládli dobře,“ hledal pozitiva líšeňský lodivod.

Jeho svěřenci opět byli na soupeře kvalitně takticky připraveni, i proto Táborsko směrem dopředu téměř vynulovali. „Precizně jsme se chystali, v pátek kluci viděli sestříhané video. Pomohli nám i Jiří Mezera a Pavel Vandas, kteří dřív nosili dres soupeře, já jsem zase volal Miloslavu Brožkovi (současnému trenérovi Opavy – pozn. red.), který dřív v Táboře koučoval. Ve středu jsme měli víc šancí než Sparta, teď víc než Táborsko, prostě ale nedáme gól,“ podotkl Valachovič.

V posledních třech utkáních tak Líšeň vstřelila jedinou branku, kterou v minulém kole rozhodla o těsné výhře nad olomouckou rezervou. „Nevím, jestli nám chybí hráč, který by ty situace prorval, nebo nemáme štěstí. Herně i kondičně zápasy zvládneme, ale rozhoduje se v útoku,“ tušil domácí stratég.

Ten opět v závěru poslal do hry velký líšeňský talent, sedmnáctiletý útočník Martin Tauš už pravidelně sbírá druholigové minuty, zahrál si i proti Spartě. „Má velké předpoklady, a pokud bude dál makat jako doteď, tak ho čeká velká budoucnost. Neztratil se ani proti Spartě, i proti Táborsku do utkání vletěl,“ chválil mládežnického reprezentanta Valachovič.

Tauš zároveň není jediným mladíkem, od kterého si klub z východu Brna hodně slibuje. „Podobně chceme přistupovat k Ibrahimu Aldinovi a věříme, že od zimy víc naskočí Tonda Svoboda, který přišel do rozjeté sezony. Tito hráči se mohou stát oporami týmu do dalšího období, jen musíme být trpěliví,“ doplnil líšeňský trenér.

Líšeň - Táborsko 0:0

Rozhodčí: Opočenský – Šafránková, Mojžíš.

Žluté karty: Pašek, Polášek, Otrísal, Jokovič, Lutonský – Skopec, Šašinka, Pastornický, Dordič.

Diváci: 467.

Líšeň: Veselý - Pašek (80. Otrísal), Jeřábek, Jokovič, Lutonský - Čermák (63. Vlasák) - Polášek, Machalík (80. Mionič), Matocha (90. Aldin), Sokol, Vandas (80. Tauš).

Táborsko: Pastornický - Plachý, Foltyn, Koné (64. Sojka), Tusjak) - Mach (50. Varačka), Bláha, Kateřiňák, Dordič (90+6. Kalousek), Skopec - Šašinka.