Nepsané fotbalové pravidlo říká, že vítězná sestava se nemění. V Líšni se jím však neřídili, oproti neděli poslali do základní jedenáctky záložníky Ibrahima Aldina a Antonia Mioniče, jenže nově poskládané mužstvo od úvodu nefungovalo.

A tak dvojice noviců putovala ze hřiště už ve 26. minutě. V tu chvíli už domácí prohrávali 0:2, nakonec padli ještě výraznějším rozdílem. „Máme dvacet hráčů, nasazení Aldina a Mioniče souviselo s tím, že jsme chtěli být fotbalovější. Bohužel se mi tento tah nepovedl, oba kluci nevstoupili dobře do utkání,“ uznal Valachovič.

Jeho svěřenci proti slávistickým mladíkům upustili od tradiční hry založené na pevné defenzivě a rychlých brejcích, hodlali se prezentovat aktivním fotbalem s vysokým napadáním. Jenže s tím si Pražané věděli rady a už od sedmé minuty po trefě Samuela Pikolona vedli.

„Na něco jsme se připravovali a bohužel jsme hráli přesně to, co jsme nechtěli. Jakmile totiž s někým hrajeme otevřený fotbal, tak máme problémy,“ podotkl líšeňský lodivod.

Brzký inkasovaný gól Líšeň vybudil k ještě větší aktivitě, která však ještě víc seděla hostům. Ti chodili do rychlých brejků, které nekompromisně proměňovaly. Už v osmnácté minutě zvýšil Jan Trédl. „Myslím, že jsme ztratili trpělivost. Dostali jsme brzy gól, ale měli jsme přes osmdesát minut na obrat. Jenže jsme zbytečně roztáhli a otevřeli hru. To přesně soupeři vyhovovalo, hrál do kolma, rychle a potrestal nás,“ rekapituloval Valachovič.

Ten nebyl s úvodem vůbec spokojený, proto k první změně v sestavě sáhl už před půlhodinou. Aldina a Mioniče nahradili Marek Polášek a Denis Dziuba, kteří v neděli nastoupili v základní sestavě.

„Po prostřídání jsme se zlepšili, Slavii jsme zmáčkli, ale nebyli jsme trpěliví. Ať už to bylo 0:0, 0:1 nebo 0:2, pořád jsme si měli věřit a zůstat u naší hry. Několikrát létaly míče přes pokutové území soupeře, skákalo to tam, ale vždy nám chyběl krok. Měli jsme tam nějaký gól dotlačit,“ shrnul domácí stratég.

Místo snížení však přišel další špatný úvod do poločasu. Pikolon po změně stran zářil, nejprve rychle zvýšil na 3:0 a v 56. minutě dokonal svůj hattrick. „Třetí gól po obrovské hrubce nás úplně srazil. Za stavu 0:2 jsme pořád věřili, že můžeme s utkáním něco udělat, ale po třetí obdržené brance už jsem viděl, že kluci dali hlavy dolů. Takhle nemůžeme hrát, to nejsme my. Opakovaně jsme zbytečně vylézali a soupeř nás kombinačně přehrávali,“ zlobil se Valachovič.

Čtyři góly obdržela Líšeň poprvé od dubna. Tehdy se však přesto radovala, když v bláznivém utkání zvítězila na hřišti Vlašimi 5:4. Středeční domácí debakl je pro brněnský celek první porážkou v sezoně, z čela druholigové tabulky znamená pád až na deváté místo.

Anglický týden Jihomoravané zakončí v neděli právě ve Vlašimi.