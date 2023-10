Vypadalo to na konečně poklidný zápas. Líšeňský snajpr Pavel Vandas totiž v první půli hattrickem naprosto rozcupoval obranu sparťanské rezervy, brněnský celek vedl už po třiceti minutách jasně 3:0 a směřoval za třemi body. Nakonec se však o ně strachoval až do posledních minut. Hosté totiž rychle stáhli manko na jedinou branku a uklidňující trefu na 4:2 přidala Líšeň až v nastavení druhé půle.

Radost Líšně po gólu Marka Matochy na 4:2. | Video: Deník/Jakub Tručka

Zápas dvou poločasů. Tak se dá označit sobotní duel třináctého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY mezi Líšní a béčkem Sparty, Brňané si totiž rychle vypracovali tříbrankový náskok, který ale zhoršeným výkonem po změně stran málem zahodili. „O poločase jsem na hráče apeloval, že zápas ještě není rozhodnutý, dokonce jsem i zvedl hlas, ale nevím, co to pak zase bylo. Netuším, proč jsme za stavu 3:0 přestali hrát, když jsme do té doby předváděli pěkný fotbal,“ kroutil hlavou líšeňský kouč Milan Valachovič.

Jeho svěřenci na pražský celek vlétli a už po deseti minutách vedli. Vandas proměnil pokutový kop, tím však jeho show teprve začala. Osmizápasové čekání na gól totiž ukončil hattrickem, když se trefil i ve 22. a 29. minutě. „Je to pro něj důležité, ale vstřelené góly byly důležité i pro nás, protože jsme se díky nim dostali do zajímavého náskoku,“ podotkl Valachovič.

Po změně stran se však role prohodily. Mladý sparťanský tým domácí zatlačil a ti se náhle jen bránili. „V prvním poločase byla excelentní naše středová linie, po změně stran už to ale bylo úplně něco jiného. Soupeř nás v prostředku začal přehrávat, my jsme se jen schovávali, neudrželi jsme pořádně balon. Navíc už koncem první půle nás provázela lehkovážnost a pokračovalo to i následně, kdy jsme po zbytečné ztrátě udělali penaltu,“ hodnotil líšeňský lodivod.

Pokutový kop sice po hodině hry Danielu Rusovi zneškodnil domácí gólman Tomáš Vajner, jenže míč se odrazil nazpět k sedmnáctiletému útočníkovi, který se napodruhé nemýlil. Další gól přidali hosté jen o dvě minuty později a náhle bylo zaděláno na drama. „Samozřejmě, že jsem se bál, Sparta po dvou rychlých gólech měla hodně času na vyrovnání, navíc ji to nakoplo. Byla z toho kovbojka až do závěru, kterou jsme vůbec neměli dopustit,“ tušil Valachovič.

Koželuh získal místo v Brně i v reprezentaci. Na Žižkově však Zbrojovce nepomůže

Definitivní uklidnění přinesl Brňanům až nastavený čas. A závěrečná trefa rozhodně stála za to, Marek Matocha v 95. minutě napřáhl za pokutovým územím a krásnou ranou nedal šanci hostujícímu brankáři. „Pořád říkám, že pokud máme mít klidnější zimu, tak musíme na podzim uhrát aspoň dvacet bodů. Proti béčku Sparty byla ideální příležitost, abychom se přiblížili klidnější části tabulky, nakonec se to povedlo,“ oddechl si domácí stratég.

Po sobotní výhře má Líšeň bodů devatenáct a posunula se na sedmou příčku. Další nepovedený druhý poločas je však pro ni varováním, před reprezentační pauzou totiž v závěru promrhala vedení 2:1 s Prostějovom a nakonec padla 2:4. „Musíme si to rozebrat a vyříkat, protože je to druhý zápas po sobě, kdy se nám něco podobného stalo. Takovým výkonem bychom v posledních třech zápasech jen těžko něco uhráli,“ připomněl Valachovič náročný los, kdy se brněnský celek ve zbytku podzimu utká se Zbrojovkou, Vyškovem a Jihlavou.