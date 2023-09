Slova o komedii, lichvě i hojení rozpočtu. Vášnivá debata se strhla na sociálních sítích poté, co Líšeň oznámila vyšší cenu vstupenek na středeční pohárové utkání proti pražské Spartě, podstatné zdražení většina fanoušků jasně odsoudila. Brněnský celek se ale brání. „Budeme moc rádi, když lidé pochopí, že organizace zápasu nás bude stát jisté peníze. Tím pádem vstupenka nemůže stát sto padesát korun jako na běžné druholigové utkání,“ upozorňuje vedoucí líšeňského mužstva Dagmar Wallová.

Líšeň narazila v MOL Cupu na pražskou Spartu už před dvěma lety, tehdy byl stadion narvaný k prasknutí. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Šest set korun za lístek na hlavní tribunu, čtyři sta za místo na východní tribuně a tři sta stojí vstupenka na stání. Oproti líšeňským utkáním ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE tak jde přibližně o čtyřnásobné zdražení. „Bohužel zaplatíme úplně všechno, co se týká organizace utkání. To znamená, že musíme obstarat dopravní značení, platíme ochranku, sanitku i hasiče,“ popisuje Wallová.

Největší výdaj je spojený právě se zabezpečením poklidného odehrání zápasu, celek z východu Brna by totiž jen nerad opakoval situaci ze dva roky starého derby se Zbrojovkou, kdy fanoušci hostí vtrhli až na hrací plochu.

Proto Líšeň výrazně posílí ochrannou službu, pro jistotu bude úplně uzavřená přilehlá Kučerova ulice. „Jsme trochu rozpolcení, protože víme, že přípravy zápasu pro nás budou hodně těžké, zároveň se ale na utkání hodně těšíme,“ ujišťuje funkcionářka.

Příznivci brněnského celku však zdražení na zápas třetího kola MOL Cupu proti mistrovi nejvyšší soutěže nevítají. „Chápu, že chcete vydělat, když je taková možnost, ale tohle je fakt moc,“ píše Andreas Lorenz pod klubový příspěvek na Facebooku. „To só ceny, jak kdyby měl dovalit Bayern Mnichov v plné palbě. Přitom přijede Sparta s borcama, kteří nosijó borcům z áčka láhve na pití,“ dodává Martin Dvořák.

Líšeň vyhlíží drahý fotbalový svátek. Za duel se Spartou si připlatí i fanoušci

Druholigový klub přesto očekává velký zájem fanoušků o utkání, žádný doprovodný program ale nechystá. „Předpokládáme, že areál bude hodně naplněný a tím pádem se moc nenabízí prostor, protože náš stadion je malinký. Zadruhé by to pak pro nás byla další investice navíc, zase je to otázka peněz, protože v současné chvíli řešíme situaci, kdy se všechno zdražuje. Proto doufáme, že fanoušci dražší vstupné pochopí, protože nás čekají výrazné náklady navíc,“ dodává Wallová.

Vstupenky na utkání Líšeň - Sparta Praha

Předprodej v pondělí od 15.00 na hlavní pokladně stadionu.

Ceník vstupného: 600 Kč na hlavní tribunu, 400 Kč na východní tribunu, 300 Kč na stání.

Permanentkáři mají vstup na utkání zdarma.