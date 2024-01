Jako noc a den. Zápas dvou značně rozdílných poločasů mají za sebou líšeňští fotbalisté, kteří v sobotu přivítali na umělém povrchu celek Spartak Myjava. Při prvním domácím představení v novém roce se brněnský klub pořádně probral až ve druhé půli, díky které ovládl přípravné utkání se slovenským druholigistou 3:2. Vůbec poprvé se po zimním příchodu prosadil nováček Ondřej Hapal.

Vyrovnávací gól Myjavy z penalty a vítězná trefa Ibrahima Aldina, díky které Líšeň (v červeném) slovenský celek porazila 3:2. | Video: Deník/Jakub Tručka

Pro dvaadvacetiletého záložníka byl sobotní duel dvojnásob speciální. Na jih Moravy se totiž přesunul právě z kádru Spartaku, kde odehrál podzimní část.

Na hřiště se Hapal dostal po poločasové pauze a byl jedním z hráčů, kteří hru líšeňského celku výrazně oživili. S první půlí totiž v domácím táboře rozhodně nepanovala spokojenost. „Vůbec se mi nelíbila, museli jsme si po ní v kabině něco říct. Chyběl nám pohyb, neudrželi jsme balon, navíc jsme po hloupé chybě dostali gól. Tam to nebylo vůbec dobré,“ zlobil se kouč celku z východu Brna Milan Valachovič.

Jeho svěřenci se sice brzy dostali do vedení, když ve dvacáté minutě přesný nákop za obranu využil Pavel Sokol. Nebezpečnější však byla Myjava, která těžila i z hrubých chyb domácího celku v rozehrávce. Po jedné z nich se ve 34. minutě dostala k penaltě, díky které vyrovnala. „Bylo tam až moc chyb. Kvůli tomu, že nám chyběl pohyb, tak ani nebylo komu přihrát, takže jsme často museli otáčet hru zpátky. Zahrávali jsme si a vyústilo to až v penaltu,“ pokračoval Valachovič.

Ten navíc v první pětačtyřicetiminutovce musel řešit ještě jednu nepříjemnost. Těsně po vstřelení branky se totiž zranil Sokol, kterého musel nahradit Martin Rolinek. „Myslím, že to bude dobré. Podle všeho se jedná jen o výron, který už ho trápil dřív. S tím se určitě popereme. Asi se na něm podepsalo i menší přetížení, protože v poslední době tréninkové zátěže bylo dost,“ podotkl líšeňský lodivod.

Stoper z Pobaltí i syn známého kouče. Líšeň dál zbrojí a pokukuje po zkušenosti

O poločasové pauze Jihomoravané provedli pět změn a úroveň jejich předváděné hry výrazně vzrostla. Zaslouženě si tak došli pro druhou výhru v přípravě. „Kluci, kteří šli do druhého poločasu, zápas rozhýbali. Martin Tauš nám zvedl hru v ofenzivě, byli jsme konečně rychlejší. Pak už se nám to líbilo, takhle by to mělo vypadat,“ chválil Valachovič.

Rozhodnutí přineslo rozmezí 72. a 77. minuty, ve kterém se Líšeň prosadila hned dvakrát. Nejprve si první trefu v líšeňském dresu připsal Hapal, o chvíli později na něj navázal Ibrahim Aldin. „Ve druhé půli jsme hráli hodně do kolma, měli jsme tam velké množství náběhových situací. Jen Tauš šel dvakrát sám na brankáře, Ibrahim ještě trefil břevno,“ rekapituloval zkušený stratég.

VIDEO: Zbrojovka dala Hodonínu pět branek, rozjela se ale až po přestávce

Myjava už stihla jen snížit, když skóre v 81. minutě uzavřel Sylla. „Poslední gól mě trochu mrzí. Soupeř byl u lajny, ale my jsme jej nedostoupili dobře, takže z toho dokázal vyjet a dát branku. Je to něco, na čem budeme dál pracovat,“ doplnil Valachovič.

Líšeň třetí přípravné utkání zvládla i bez stoperské dvojice Michal Jeřábek a Dušan Jokovič, která tentokrát dostala volno. V dalším duelu Brňané opět přivítají slovenského protivníka, na jih Moravy dorazí Petržalka.