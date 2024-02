S jistou dávkou nejistoty vstoupí fotbalová Líšeň do jarní části sezony. Na druhou polovinu června sice chystá velké oslavy stoletého výročí založení klubu, v jaké náladě však druholigový celek v tomto období bude, není jisté. Stále totiž nevyřešil komplikace s výstavbou povinného umělého osvětlení, navíc po několika povedených ročnících sedí nyní na desáté příčce. Pozitivní vyhlídky však mají přinést noví a draví hráči i povedená příprava.

Líšeňští fotbalisté (v červeném) v přípravě zdolali všechny slovenské soupeře, Myjavu porazili 3:2. | Video: Deník/Jakub Tručka

Změn v líšeňském kádru bylo v uplynulých týdnech poměrně dost. Celek z východu Brna však věří, že je mužstvo před jarními boji ještě kvalitnější. „Viděl jsem u hráčů, že začali padat do takového standardu, byla z nich cítit jistá uspokojenost. Noví kluci vnesli do kabiny i do hry svěží průvan. Cítím z mužstva energii, nový náboj. Myslím si, že má svou sílu a především perspektivu,“ podotýká líšeňský kouč Milan Valachovič.

Tomu v zimě ze základní sestavy odešla trojice Marek Matocha, David Machalík a Pavel Vandas, kterou bylo třeba nahradit. „Několik hráčů odešlo, je to tím, že Prostějov i Kroměříž platí lépe než my. Sehnali jsme ale nové hráče, kteří jsou minimálně stejně dobří,“ porovnává líšeňský předseda Karel Hladiš.

Brněnský klub při hledání posil sáhl do třetí ligy, odkud přivedl hned několik hráčů. Taktika lákání fotbalistů z nižších soutěží totiž Líšni zafungovala už dříve. „Je těžké pracovat s kluky, kteří jsou v hlavě nastavení tak, že chtějí využít první příležitost k odchodu. Nahradili je hráči, kteří sice nemají tolik zkušeností, ale oplývají velkým odhodláním a motivací,“ popisuje Valachovič.

Výjimkou je poslední líšeňská posila, těsně před uzávěrkou přestupového období totiž na jih Moravy zamířil zkušený gólman Michal Šulla. Dvaatřicetiletý hráč oslavil čtyři mistrovské tituly se Slovanem Bratislava, v Líšni nahradil Vlastimila Veselého, který už hájí kuřimské barvy.

Hráči z ligy do Zbrojovky nechtěli. Tak brněnský klub přivedl cizince

Ze zimních příchodů má nejblíže do základní sestavy Denis Dziuba, který se ihned usadil uprostřed líšeňské zálohy. „Využíváme jej na pozici, kde dřív hrával Matocha nebo Machalík. Je to pitbull, taková dobrá svině, kterou potřebujeme. I díky jeho příchodu se nám výrazně zvedla konkurence,“ těší zkušeného stratéga.

Tomu se zamlouvala i zimní příprava brněnského celku, který od úvodní porážky v Karviné nenašel přemožitele, porazil všechny soky ze slovenské druhé ligy. Navíc se Líšeň dostala i na přírodní trávu. „Minulý týden jsme byli na soustředění, kde jsme měli devět tréninkových jednotek, svědomitě jsme si to odpracovali. Mohli jsme celou dobu trénovat na přírodní trávě, na únorové podmínky byla výborně připravená,“ nastiňuje Valachovič.

Jarní část zahájí jeho svěřenci sobotním domácím zápasem, kdy od půl třetí odpoledne přivítají Žižkov. Nováček je zatím předposlední, v zimě ale zajímavě posílil. „Žižkov má o šest bodů méně, v případě výhry si před ním uděláme pěkný náskok. Posílil o hráče, kteří v první lize byli na svých pozicích třetí nebo čtvrtá volba, uvidíme, jak velké posily to budou,“ zamýšlí se trenér.

FOTO: Rezerva Zbrojovky trápila Rosice, posílený favorit rozhodl z penalt

Pražský tým bere úvod jara velmi vážně, na jih Moravy zamíří už v pátek. Chce tak udělat maximum, aby potrápil desátou Líšeň, která zatím nasbírala 21 bodů. „Nebudeme herně jako Manchester City nebo Barcelona, ale máme své jiné přednosti, na kterých to chceme postavit. Žižkov taky chtěl hrát pěkný a ofenzivní fotbal, ale poté, co v přípravě schytal dva výprasky, tak přešel k jinému stylu. Vyloženě jej mají postavený na tom, že potřebují získávat body,“ pokračuje Valachovič.

Starosti však Líšni nedělají jen změny v kádru a vyhlídka náročného jara, nevyřešeným tématem je stále umělé osvětlení, které na stadionech druholigových týmů od příští sezony musí být. „Stále nevíme, co bude. Poslali jsme žádost na dotaci Národní sportovní agentuře, rozhodnutí dodnes nemáme. Také je možné, že Ligová fotbalová asociace bude udělovat nějaké výjimky. Může se ale stát, že druhou ligu v Líšni nebudeme moct hrát,“ předesílá Hladiš.

Líšeň však řeší i příjemnější starosti, po konci aktuální sezony hodlá oslavit stoleté výročí klubu, speciální den chystá na neděli 23. června. „Chceme do Líšně dostat nějaký zahraniční klub, se kterým se utkáme. Uvidíme, jestli se to podaří,“ dodává klubový předseda.