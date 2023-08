Diagnóza zněla, že mám natržený křížový vaz. Naštěstí jsem nemusel na operaci, ale léčba a následná rehabilitace měly podle lékařů trvat čtyři měsíce, než se vrátím na trávníky.

Kdy jste se tedy naplno opět zapojil do tréninku?

Díky každodenní dřině jsem se zapojil do začátku letní přípravy s týmem. Absolvoval jsem všechny běžecké tréninky a čekal na povolení lékařů, které jsem dostal se začátkem týmového soustředění 10. července v Mikulově. Pak už jsem mohl trénovat bez omezení. Jelikož se jednalo o těžké zranění s velkým rizikem, tak bych chtěl poděkovat fyzioterapeutovi Ivanu Janskému za nastavený individuální plán a lékařskou péči.

Po zranění jste zatím ve druhé lize odehrál pouhých osmadvacet minut, jaká je vaše aktuální pozice v líšeňském kádru?

Moc růžová určitě není. Trenér (Milan Valachovič – pozn. red.) sází na jiné hráče a od toho se odvíjí moje zápasová minutáž. Mrzí mě, že jsem po zranění zatím neměl takovou důvěru od kouče, abych mohl ukázat, že dokážu navázat na předešlé výkony.

Reakce líšeňského kouče Milana Valachoviče



Jakou má nyní Tom Ulbrich pozici v kádru?

Pozici má pořád stejnou, budeme s ním pracovat jako před zraněním. Potřebujeme, aby naskočil do hry třeba i za béčko a měl větší herní vytížení.



Mohl by dostat šanci i uprostřed zálohy, kde dřív nastupoval?

Uprostřed máme hráčů dost, navíc si myslím, že když Tom nastoupil na kraji, tak tam byl platný.



Uškodilo mu to, že neprodloužil smlouvu, která mu za rok končí?

Nedívám se na smlouvy, ani nevím, kdy mu končí. Pro mě je naším hráčem, dokud mu kontrakt nevyprší, určitě bych žádného hráče neodstavil. To, že nechce prodloužit, neznamená, že už by neměl hrát.

Mluvil s vámi trenér, proč v nové sezoně zatím nedostáváte tolik příležitostí? Je to ještě kvůli vašemu zranění z jara?

Pan Valachovič se mnou nemluvil, vždy jsem ale byl připravený k utkání. Je tady konkurence a bohužel jsem se nevešel do nominace. Byl jsem se i zeptat předsedy klubu Karla Hladiše, jestli moje nízké herní vytížení souvisí s neprodloužením smlouvy, v dubnu jsem totiž odmítl nový kontrakt. Pan Hladiš mi sdělil, že trenér se mnou nepočítá, protože se mu nehodím do systému. Tak mě to zaskočilo a zároveň zamrzelo, ale jsem profesionál.

Jak plánujete řešit svou situaci, hodláte se dál rvát o místo v týmu?

V Líšni jsem strávil zatím dva roky, je tu super parta i realizační tým. Smlouva mi končí za rok, takže se porvu o místo a věřím, že se rozhodne výkonnostně na hřišti. Doufám v lepší zítřky, tak to ve fotbale chodí, jednou jste nahoře, podruhé dole. Chci trenéra přesvědčit, že do sestavy patřím.

V předchozích klubech jste nastupoval uprostřed zálohy, hraje se vám lépe tam, nebo na kraji hřiště?

V první řadě ze mě udělal krajního záložníka pan Valachovič. Ve všech předchozích klubech, ať už to byl Písek, Liberec nebo Zbrojovka, jsem nastupoval ve středu hřiště, kde si myslím, že mám své přednosti. Pozice krajního záložníka je při mé postavě opravdu náročná, v budoucnu bych se proto opět rád viděl uprostřed.

V Líšni jste si ale na kraji zálohy vytvořil silnou pozici, byl jste i sám se svými výkony spokojený?

Jsem rád, že jsem si dokázal, že zvládnu hrát i jinou pozici než středního záložníka. Takže jsem si toho samozřejmě vážil, že jsem si takovou pozici vybudoval.

Střelecké probuzení Bohunic přineslo nováčkovi první výhru, odnesly to Hranice

Trenér Valachovič na tiskové konferenci po utkání s Kroměříží řekl, že po zranění stále máte jistý brzdící syndrom, cítíte to stejně?

Komentář z tiskové konference jsem četl a vůbec mě nepotěšil. Na tréninku se cítím výborně jak fyzicky, tak i herně. O nějakém brzdícím syndromu z mé strany nemůže být řeč. Je to názor pana Valachoviče, se kterým se neztotožňuji, ale zároveň ho respektuji.

Minulý týden jste měl opět menší problém s kolenem, jste zdravotně připravený naskočit do utkání?

Bohužel jsem dostal v tréninku koňara nad koleno od Lutyho (spoluhráče Milana Lutonského – pozn. red.). Byl jsem ve vojenské nemocnici, kde mi z něj vytáhli vodu, ale už je vše v pořádku.