Po utkání v Jihlavě, kde Líšeň dostala vyrovnávací gól v nastavení druhé půle a jen remizovala 2:2, hráči brněnského celku avizovali, že menší krizi musí zlomit rvavostí a tvrdou prací. A přesně to také udělali. Na Varnsdorf v sobotu vlétli, a přestože především ve druhé půli nepředvedli nejpohlednější fotbal, urvali cennou výhru.

„Potřebujeme každé vítězství. V Jihlavě jsme neskutečně ztratili dva body, touhu po nápravě jsme u hráčů viděli v tréninku i před zápasem. První poločas byl toho důkazem, mužstvo si od prvních minut šlo za výhrou,“ těšilo Valachoviče.

Varnsdorf sice v úvodních šesti kolech nasbíral o dva body více než Líšeň, aktivní presink domácích mu však od úvodu dělal problémy. A nakonec vyústil i v rozhodující moment. Hostující gólman Lukáš Pešl totiž ve 29. minutě předvedl obří hrubku, kdy pod tlakem nedokázal předat míč svým spoluhráčům, upadl a líšeňský útočník Jan Silný už měl před prázdnou bránou jednoduchou práci.

„Aktivní presink jsme si připravovali, protože jsme Varnsdorf viděli hrát, všimli jsme si, kde má slabiny. Také jsme chtěli nakopávat dlouhé míče za beky, což se dařilo, jen jsme špatně řešili finální fázi. A pak jsme na Kouřilovi (stoper Varnsdorfu – pozn. red.) hodlali sbírat odražené balony, což nám vycházelo tak s poloviční úspěšností,“ popsal líšeňský lodivod.

Silný si tak připsal třetí druholigový gól po návratu na jih Moravy, především však prolomil střelecké trápení celku z východu Brna na vlastním stadionu, kde v úvodních třech utkáních ani jednou nerozradostnil fanoušky.

Premiérová domácí trefa ihned znamenala tři body. „První poločas byl jednoznačně v naší režii. Soupeře jsme v ní k ničemu nepustili, měl tam jedinou střelu. Naopak my jsme se dostávali do situací, které mohly končit šancemi, kdybychom je dobře dohrávali. Po změně stran už to bylo ubojované,“ rekapituloval Valachovič.

Varnsdorf ve druhé půli nejprve přežil obří tutovku Líšně, ve které Silný mohl dodat domácímu táboru klid. A následně hosté hrozili, jejich tlak se stupňoval.

Jenže jihomoravský klub hned několikrát zachránil Ulrich, pro kterého přitom šlo o teprve třetí druholigové utkání v kariéře. Výbornými zákroky se zasloužil o premiérové čisté konto. „Věděli jsme o jeho kvalitách, dlouho byl ve Spartě, dostal se do mládežnické reprezentace. Po odchodu Míši Šulla, který nám pomohl na jaře, jsme ani nikoho nehledali a řekli jsme si, že Ulrich vytvoří s Vajnerem brankářskou dvojici. A ve všech zápasech chytal výborně,“ ocenil stratég.

Jeho svěřenci se tak po výhře dostali na sedm bodů, v tabulce si před nedělí polepšili na šesté místo. Poslední utkání před reprezentační přestávkou odehrají v neděli 1. září na hřišti ostravské rezervy.