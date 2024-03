Ještě v momentu, kdy vypršelo nastavení druhé půle, drželi líšeňští fotbalisté při jarní premiéře bezbrankovou remízu. Jenže pak jim Viktoria Žižkov zasadila tvrdý direkt. Brněnský celek totiž v 94. minutě neuhlídal rohový kop a Jan Kozojed jedinou brankou utkání rozhodl. Domácí hráči tak padli 0:1 a ve druholigové tabulce se musí otáčet za sebe, kde je stahují Žižkov i Kroměříž.

Líšeňští fotbalisté (v bílém) na úvod jara podlehli Žižkovu 0:1. | Video: Deník/Jakub Tručka

Líšeň do sobotního utkání naskočila po povedené zimní přípravě, na kterou však nenavázala. Jen těžko se dostávala do šancí, nulou v útoku potvrdila roli celku s nejméně vstřelenými brankami. „V přípravě můžete klidně desetkrát vyhrát, ale přijde první mistrák a na některých hráčích vidíte nervozitu. Všechno se maže, věděl jsem, že to bude těžký zápas po téměř čtyřměsíční pauze,“ podotkl líšeňský kouč Milan Valachovič.

Ani Žižkov na startu jara nepředvedl kdovíjaký fotbal, v první půli ale byl nebezpečnější, nastřelil i břevno. Především mu však patřil závěr utkání, ve kterém si vytvořil tlak a rozhodl. „Odehráli jsme zápas tak, jak jsme plánovali. Ani jeden tým nechtěl udělat chybu, bylo to urputné utkání, ve kterém jsme na konci rozhodli. Je to trochu i o štěstí, zároveň jsme ale byli dobře připravení, takže jsme si to i zasloužili,“ radoval se trenér pražského celku Marek Nikl.

Jeho svěřenci tak ihned vyšplhali ze sestupových příček, na desátou Líšeň ztrácí už jen tři body. Ještě víc se Brňanům přiblížila Kroměříž, která překvapivě zdolala Vyškov. „Věděli jsme, že oba mančafty budou překonávat obranné bloky soupeře, proto se nahoru hrálo hodně jednoduše. Spělo to k remíze, ale prohráli jsme několik důležitých soubojů, propadli jsme a je z toho prohra,“ mrzelo Valachoviče.