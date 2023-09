Potřetí se v aktuální sezoně vlašimští fotbalisté utkali se soupeřem z jižní Moravy, vždy z toho bylo drama do posledních minut, které však nenašlo vítěze. Po reprezentační pauze přivítala Líšeň doma poslední neporažený celek druhé ligy, v ofenzivně laděném utkání každý z týmů chvíli vedl, nakonec duel skončil remízou 2:2.

Líšeňští fotbalisté (v bílém) díky pozdnímu vyrovnání vybojovali z duelu s Vlašimí bod za remízu 2:2. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Vlašim sice před devátým kolem stále nenašla přemožitele, z osmi zápasů si však hned čtyřikrát dělila body se soupeři. V Líšni ke čtyřem nerozhodným výsledkům přidala pátý.

Ofenzivně laděný duel bavil 658 diváků už od prvních minut, oba celky se střídaly ve velkých šancích. Pavel Vandas nejprve hlavou těsně přestřelil, jen o pár chvil později se hostující rychlík Ebrima Singateh hnal sám na líšeňského gólmana Vlastimila Veselého, který si však výborně poradil.

Jihlava držela krok do vyloučení, Zbrojovce zajistil výhru střídající Alijagič

V dalších příležitostech se domácí i hosté vystřídali v nastřelování brankových konstrukcí, líšeňský Marek Polášek nejprve trefil břevno, Singateh následně mířil jen do tyče. První branka ale stála za to. Přímého kopu se ve 28. minutě ujal Adrián Čermák a krásnou ranou poslal Brňany do vedení.

Další minuty už ale patřily hostům. Těsně před koncem první půle se napotřetí Singateh už dočkal a vyrovnal na 1:1. Vlašim byla nebezpečnější i po změně stran, hrozila především z rychlých brejků a čtvrt hodiny před koncem se díky Danielu Šmigovi dostala do vedení.

Líšeň ale ještě dokázala najít odpověď. Pomohlo jí i zofenzivění sestavy, díky kterému se dostala do tlaku, z něhož dvě minuty před koncem vyplynula penalta pro svěřence kouče Milana Valachoviče. Čermák se ze značky pokutového kopu nemýlil a svým druhým gólem v zápase stanovil konečný remízový stav.

Pro celek z východu Brna bod znamená setrvání na osmé příčce druholigové tabulky, i s pohárovými zápasy neprohrál už šest utkání v řadě.

Líšeň - Vlašim 2:2

Poločas: 1:1.

Branky: 28. a 88. (pen.) Čermák - 44. Singateh, 76. Šmiga.

Rozhodčí: Kvítek - Machač, Novák.

Žluté karty: Otrísal, Jeřábek, Sokol - Singateh, Nogha.

Líšeň: Veselý - Otrísal, Jeřábek, Jokovič, Lutonský - Čermák - Polášek (77. Vlasák), Aldin (64. Matocha), Machalík (90. Mionič), Sokol - Vandas (64. Tauš).

Vlašim: Vágner - Onije, Kričfaluši, Breda, Sanneh (77. Musil) - Labík, Nogha - Šubert (90. Tavares), Singateh, Šmiga (77. Toula) - Biegon (46. Lacík).