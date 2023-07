Po delším zranění se na fotbalové trávníky vrátil křídelník Tom Ulbrich, první větší porci druholigových minut dostal sedmnáctiletý talent Martin Tauš. Tím však výčet líšeňských pozitiv končí. Proti Jihlavě brněnský celek doma doplatil na neproměňování šancí, prohrál 1:2 a po dvou kolech má jediný bod. „Jsem zklamaný, protože jsem z kluků cítil, že utkání zvládneme. Byli jsme nebezpečnějším mužstvem, jenže se rozhoduje v šestnáctce,“ tušil líšeňský kouč Milan Valachovič.

Líšeňští fotbalisté (v bílém) padli doma s Jihlavou 1:2 a po dvou kolech mají jediný bod. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Je to vlastně stále stejný příběh. Líšeň dokáže soupeře přehrát, vytvoří si více nebezpečných akcí, jenže v zakončení opakovaně vyhoří. „Můžete hrát v jakémkoliv rozestavení, poslat do hry tři čtyři útočníky, ale stejně se rozhoduje v šestnáctce. A tam je to stále podobný scénář, nebezpečné situace prostě nedohráváme. Pak se nemůžeme divit, že nedáme víc gólů,“ nastínil Valachovič.

V sobotu Jihlava domácí hráče za neproměňování šancí nekompromisně vytrestala. Sama se k ohrožení líšeňské branky dostala zřídkakdy, v zakončení však byla nekompromisní. „Jihlava nám dala dva góly, protože situace v šestnáctce důrazně dohrála, přitom my jsme stejně nebezpečných situací měli hrozně moc. Třeba v prvním poločase třikrát skáče balon pomalu na soupeřovo brankové čáře a my balon do sítě nedotlačíme, jen se díváme,“ kroutil hlavou líšeňský kouč.

Ten za nepříznivého stavu posílil útok, do hry poslal dva kanonýry a další dva ofenzivní hráče. Na kýžené vyrovnání však Líšeň nedosáhla. „Dlouho jsem neviděl zápas, ve kterém bychom neproměnili tolik nebezpečných situací. Bylo jich tolik, že dát z nich jen jeden gól, který navíc padl po standardce, je hrozně málo a stojí nás to body. Mám i obavy, aby se to s námi netáhlo dál a dál,“ podotkl Valachovič.

Jeho svěřenci přitom do utkání vstoupili parádně, už od čtrnácté minuty po gólu Pavla Vandase vedli. Nezvládli však závěr první půle, kdy ve 44. minutě Lukáš Fila vyrovnal skóre. Po změně stran byli domácí aktivnějším celkem, jediný gól však přidal jihlavský Emir Tombul. „Po našem vstřeleném gólu jsme chvilku ze zápasu vypadli, soupeř nás přehrával, ale stejně kromě jediné šance nic neměl. Jenže jsme udělali hrubku a darovali soupeři vyrovnání. Stát se to může, ale hned vzápětí Marek Polášek z pěti metrů přestřelí bránu,“ nechápal trenér.

Rychlá náhrada za Černína: Líšeň přivádí Srba se zkušenostmi z evropských pohárů

Líšeň přitom problémy v ofenzivě řeší už delší dobu, recept na lepší produktivitu však stále nenašla. „Není nám souzeno dát gól, když to vezmu i s přípraváky, tak jsme z posledních čtyř utkání dvakrát nedali branku a jen jednou jsme se prosadili aspoň dvakrát, když góly dávali křídelní hráči. Asi už to není náhoda, to stejné bylo v Chrudimi, kde jsme za první tři minuty druhé půle měli tři obrovské šance. Jenže nastřelíme maximálně břevno a po dvou zápasech máme jediný bod,“ litoval Valachovič.

Teprve den před zápasem líšeňské mužstvo opustil obránce Jakub Černín, který zamířil do prvoligového Zlína. Ve stoperské trojici jej nahradil David Pašek, v některých chvílích ale domácí směrem dozadu nevypadali nejjistěji. „Odchod Černína pro nás nemůže být výmluva, máme i další hráče, kteří čekají na svou šanci a jsou nachystaní. Udělali jsme vzadu chyby a Jihlava je potrestala. Hlavně ale máme být produktivnější v útoku,“ popsal stratég.

Potočný vzal Zbrojovku i kvůli vizi trenéra, chce se vrátit do první ligy

Černína v mužstvu ihned nahradil srbský stoper Dušan Jokovič, jehož příchod Líšeň oznámila také v pátek. V sobotu ale ještě nebyl ani na lavičce. „Přiznám se, že když už vlastně začala sezona, tak jsem s odchodem Černína už úplně nepočítal. Hrál v generálce i v prvním kole, nakonec ale bohužel odešel,“ pokračoval kouč.

Ten sice v sobotu nemohl počítat s útočníkem Lukášem Raabem, kterého z nominace vyřadila nemoc, poprvé od poloviny dubna se ale na trávníky vrátil Ulbrich, který laboroval s kolenem. Závěrečnou čtvrthodinu odehrál i mladý útočník Tauš. „Raab by se nám jako vysoký útočník v závěrečném tlaku určitě hodil, když do šestnáctky lítaly vysoké balony. Nastoupil ale Tauš, který hru hodně oživil, to je pro mě velkým pozitivem,“ doplnil Valachovič.

Líšeň - Jihlava 1:2

Poločas: 1:1.

Branky: 14. Vandas – 44. Fila, 58. Tonbul.

Rozhodčí: Křepský – Žurovec, Ježek.

ŽK: Jeřábek – Lacko.

Líšeň: Vajner – Pašek (78. Tauš), Jeřábek, Otrísal – Čermák, Polášek (66. Aldin) – Sokol (78. Ulbrich), Matocha, Machalík, Lutonský – Vandas (66. Vlasák).

Jihlava: Soukup – Svoboda, Vedral, Tonbul, Záhradnik (84. Chytrý) – Pešek, Lacko (79. Ogiomade) – Fila (82. Vítek), Tureček, Selnar – Araujo-Wilson (79. Tall).