Ten k utkání s Jihlavou nominoval i další dva novice. Šanci dostal teprve šestnáctiletý gólman Michal Novotný i slovenský mladík Sinischa Kubovič. „Novotný šel do sestavy i proto, že jsme Filipu Ulrichovi dali volno. Měl něco naplánované a snažíme se mít s kluky sociální cítění. Navíc chceme občas dát příležitost našim mladíkům. A u Kuboviče se nabízelo jej vyzkoušet, ze Slovenska se znám s jeho tátou,“ nastínil líšeňský lodivod.

Osmnáctiletý ofenzivní hráč, který si prošel akademiemi slavných klubů a v Německu si zahrál juniorskou Bundesligu, dostal šanci ve druhé půli. Svezl se však se špatným výkonem celé líšeňské sestavy. „Nevím, jestli to bylo pod dojmem toho, že jsme uhráli dobré výsledky s Baníkem Ostrava nebo rakouským Hornem, ale vůbec jsme neběhali. Výsledek je odrazem toho, co jsme předvedli na hřišti,“ rekapituloval Valachovič.

O jediný líšeňský gól se v 51. minutě postaral z penalty Ondřej Hapal, Jihlava se však ve Hrušovanech nad Jevišovkou radovala třikrát a zaslouženě vyhrála.

Brněnskému celku nesedly taktické novinky, které v utkání testoval. „Jihlava je soupeř z naší soutěže, takže byla ideální na zkoušení. Bohužel jsem vůbec nebyl spokojený s tím, jak to vypadalo. Chtěli jsme být víc tvořiví a fotbaloví, jenže nám to odhalilo, že tudy cesta nepovede,“ popsal zkušený stratég.

Největší hrubka jeho svěřenců přišla už v první půli, kdy Vysočina otevřela skóre po velké chybě v líšeňské rozehrávce. „První poločas jsme pojali hrozně špatně. Při rozehrávce jsme špatně vyhodnocovali rizikové zóny, takže jsme se od prvních minut dostávali do problémů. Můžeme to ale brát tak, že to byl dobrý studijní materiál pro nás trenéry, protože jsme si něco uvědomili. Na některých věcech musíme zapracovat a vrátit se k tomu, co nás vždy zdobilo,“ předeslal Valachovič.

Na další zlepšování má jihomoravský klub ideální příležitost v příštím týdnu, kdy vyráží na kratší soustředění do Mikulova. „Hodně se tam chceme věnovat taktickým věcem. Takže dopoledne vždy potrénujeme a odpoledne budeme mít tréninky zaměřené čistě na taktiku. Obranná fáze, útočná fáze, čeká nás na soustředění dostatek tréninkových jednotek, abychom se všemu věnovali,“ doplnil.