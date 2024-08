Byla to bitva dvou klubů, které si začátek druholigové sezony představovaly určitě lépe. A po páteční předehrávce šestého kola nebyl spokojený žádný z nich. S pořádně trpkým pocitem však odcházeli především líšeňští fotbalisté, kteří v Jihlavě dlouho vedli, o výhru však přišli v posledních vteřinách, když neuhlídali standardní situaci domácích. Odvezli si tak jen bod za remízu 2:2. „Je to prostě špatně, naprosto jsme závěr nezvládli,“ hlesl líšeňský útočník Jan Silný.

Brněnský celek zatím neprožívá příliš podařený ročník. Nutně potřebuje zlomový moment, od kterého by se mohl odrazit, v pátek k němu byl nesmírně blízko.

Po dobrém výkonu totiž na hřišti soupeře otočil skóre a kráčel si za výhrou. Jenže pak přišla tvrdá závěrečná rána, která znamená ztrátu dvou bodů. „Je hrozné, že dostaneme v poslední minutě gól ze standardky, která je rozehrávaná vlastně z půlky. Je to vlastně to nejhorší, co se mohlo stát. Měli už jsme závěr dohrát na půlce soupeře,“ podotkl Silný.

Právě on načal líšeňský obrat. Hosté od 26. minuty prohrávali, díky trefě svého útočníka však ještě v první půli vyrovnali. „Prohrávali jsme po blbém gólu, takže bylo třeba co nejdřív vyrovnat. Navíc když jsme byli herně lepší,“ nastínil devětadvacetiletý hráč.

Ten se trefil ve 37. minutě po nepřehledné situaci, kdy jemně tečoval míč před jihlavským gólmanem Pavlem Soukupem. Tomu balon kuriózně propadl až do brány. „Cítil jsem, jak jsem do míče lehce šťouchl. Pak už jsem ležel a jen viděl, že je míč za brankovou čarou, ani nevím, jak se tam dostal,“ popsal Silný.

Od 57. minuty bylo Jihomoravanům ještě lépe. Svůj první gól v líšeňském dresu si totiž připsal Václav Dudl, hosté dál hrozili z brejků, Ibrahim Aldin v obří šancí napálil tyč.

Jihlava se jen těžko dostávala do brankových příležitostí, závěrečná standardka a hlavička Michala Smutného jí však stačily k bodu.

Vysočina přesto zůstává poslední, Líšeň má po šesti zápasech šest bodů. Nutně potřebuje vyřešit především rébus domácích utkání, kde v nové sezoně uhrála jediný bod, venku naopak ještě neprohrála. „Když jsem byl v Líšni při prvním angažmá, tak jsme doma měli nedobytnou tvrz, musíme to znovu obnovit. Je třeba se rvát a prostě vyhrát, i kdybychom to měli zlomit třeba silou,“ dodal líšeňský útočník.