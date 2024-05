Jen pár minut scházelo Zbrojovce k tomu, aby se jí definitivně ulevilo. Líšeňští fotbalisté jí však v brněnském derby jistotu záchrany nedopřáli. Naopak sami už mohou odložit sestupové starosti. Do Líšně se na šlágr 28. kola dorazili podívat i Libor Zábranský a Václav Bartoněk, kteří viděli remízu 1:1. „Víme, jak tabulka vypadá, takže mi před utkáním nebylo nejlíp. Samozřejmě jsem měl obavy,“ přiznal kouč Zbrojovky Lukáš Kříž.

Atmosféra brněnského derby mezi domácí Líšní (v bílém) a Zbrojovkou. | Video: Deník/Jakub Tručka

Přestože poslední týdny nabídly v brněnském fotbale rušnou podívanou, sobotní derby bylo možná tím doposud nejklidnějším.

Spokojenější po něm byl domácí celek, který si ziskem bodu definitivně stvrdil záchranu ve druhé lize. „Udělali jsme fantastické tři body ve středu na Spartě, díky kterým jsme teoreticky už měli jistou záchranu. A teď už víme, že dvě mužstva stoprocentně zůstanou pod námi. Určitě to z nás spadlo,“ oddechl si líšeňský lodivod Milan Valachovič.

Naopak v táboře městského rivala stále klid rozhodně nepanuje. Zbrojovka ví, že zůstává ohrožená sestupem i do posledních dvou kol. „Máme pětatřicet bodů. Za normální situace už by byl klid, ale tabulka je tak našlapaná, že budeme muset v sobotu doma vyhrát,“ předeslal Kříž.

Přitom to byli právě jeho svěřenci, kteří měli nakročeno k výhře v derby. A to i přesto, že první půle hostům příliš nevyšla. „Líšeň do utkání vstoupila líp, měla tam dvě situace, které mohly skončit gólem. Od dvacáté minuty jsme začali držet balon, dostali jsme se k tomu, co jsme chtěli hrát. Přesto se mi první poločas z naší strany moc nelíbil,“ přiznal hostující stratég.

VIDEO: S fotbalovým talentem se v Břeclavi rozloučilo tisíc fanoušků

V první půli se oba celky vystřídaly v nebezpečných situacích, větší vzrušení však přišlo až po změně stran. Zbrojovka do druhého poločasu vstoupila lépe, začala hrozit a vyústěním byla úvodní trefa.

Jedenáctizápasové čekání na gól ukončil v 54. minutě hostující kapitán Jakub Řezníček. „Trochu se mu nedařilo, ale pořád jsme věřili, že to přijde, mohl dát klidně další dvě branky. Moc dobře víme, jakým je střelcem. Odvedl ve Zbrojovce kus práce, takže si gól zasloužil,“ podotkl Kříž.

Právě Řezníček se následně ocitl v obří příležitosti, kdy mohl ještě výrazněji postrčit svůj tým ke třem bodům. Jenže při samostatném úniku tváří v tváři domácímu brankáři Tomáši Vajnerovi selhal a přišel líšeňský nápor.

Hvězdné loučení. V Kometě končí Holík, nedostal by prostor

Klubu z východu Brna vyšly taktické tahy i střídání, o vyrovnání se v 78. minutě postaral útočník Martin Tauš, který byl v té době na hřišti jen osm minut. „Těší mě, že jsme dali gól po situaci, které se hodně věnujeme. Dostali jsme se do obrany soupeře po straně, finální přihrávka šla do malého vápna a na přední tyči přišlo zakončení. Jsem rád, že se trefil zrovna Taušík, věřím, že to pro něj bude motivace do další práce,“ poznamenal Valachovič.

Až nezvykle poklidné brněnské derby tak přineslo první remízu ve vzájemných zápasech. A zatímco hostující fanouškovský sektor, který po celé utkání mlčel, ji rozhodně neslavil, v domácím táboře panovala uvolněná nálada. „Pro nás je to hrozně těžké. Trochu si to vytváříme sami, protože hodláme být úspěšní, rozhodně nechceme sestoupit. Stále jsme hráli o hodně, nyní se můžeme nadechnout,“ doplnil líšeňský trenér.

Jeho svěřencům patří před nedělními dohrávkami šesté místo se 38 body, Zbrojovka je devátá.