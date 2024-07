Do nového ročníku druhé ligy vstupovali zlínští fotbalisté s jasným cílem – ihned se vrátit do nejvyšší soutěže. Do role největšího favorita na postup je pasovaly i sázkové kanceláře. Jenže hned na úvod málem tvrdě narazili. Líšeň totiž v sobotu byla kousek od toho, aby Zlín skolila, nastřelila břevno a tyč, před svými příznivci však nevyužila ani přesilovku. Zápas tak skončil bezbrankovou remízou. „Před utkáním bych bod proti silnému Zlínu určitě bral, teď je tam taková pachuť, že se dalo vytěžit víc,“ shrnul líšeňský kouč Milan Valachovič.

Brněnský celek v létě na přestupovém trhu nelenil, do kádru přivedl nadějné hráče i zajímavá jména, čemuž odpovídají i zvýšené ambice.

Především se však v Líšni zvětšila konkurence, přesto rozhodování o základní sestavě nebylo složité. „Nejsem už progresivní trenér, nelétají nám na trénincích drony, hráči nenosí čipy na zádech. Takže jsem volil hráče podle zkušenosti, protože jsme hráli proti velmi zkušenému mužstvu,“ nastínil Valachovič.

Ten si však zase potrpí na důkladnou přípravu na každé utkání, i tentokrát tomu nebylo jinak. „Na Zlín jsme se hodně důkladně připravovali, byli jsme se i osobně podívat na jeho přípravný zápas a až na Vukadinoviče jsme trefili základní jedenáctku soupeře. A musím říct, že kluci velice dobře splnili náš zápasový plán,“ těšilo líšeňského lodivoda.

934 diváků sice v utkání žádný gól nevidělo, pokud však k jeho vstřelení měl někdo blíže, byla to Líšeň. V první půli trefil Pavel Sokol tyč, po změně stran zase Dušan Jokovič hlavičkoval do břevna. „Věděli jsme, že Líšeň nehraje příliš kombinačně přes střeďáky, ale prezentuje se tahovým fotbalem s dlouhými nákopy na křídla. Především její levá strana je nesmírně silná, což taky několikrát ukázala,“ podotkl zlínský kouč Bronislav Červenka.

Právě levá strana líšeňské sestavy hrála v utkání důležitou roli. Vyfauloval se na ní totiž zlínský záložník Rudolf Reiter, který v 55. minutě po druhé žluté kartě zamířil do sprch. „V poločase jsem Sokola a Lutonského, kteří hrají na levé straně, hodně nabádal, aby hráli co nejvíc do kolma, když má Reiter žlutou kartu. Nechal si dát i druhou, čímž se ráz druhé půle změnil. Hned z následující standardky jsme dali břevno, mohli jsme i zvítězit,“ tušil Valachovič.

Jeho svěřenci sice ani v následné přesilové hře soupeře nepřišpendlili před pokutové území, dokázali však hrozit ze standardek a rychlých akcí.

Do obřího závaru se dostali ještě v devadesáté minutě, jenže branka Stanislava Dostála zůstala zakletá. „I když jsme hráli proti deseti, tak pořád soupeř hrozil centrovanými míči a dlouhými auty. Mohli jsme poslat do hry tři čtyři útočníky, ale nikde není záruka, že zápas rozhodnou. Pořád jsme to nechtěli úplně otevřít. Vytvořili jsme si tolik šancí, že jsme utkání měli zvládnout za tři body,“ poznamenal domácí stratég.

Bezbranková remíza tak přinesla jen potvrzení nedávných trendů obou celků. Líšeň i s přípravnými zápasy remizovala posedmé z posledních jedenácti duelů, Zlín čeká na výhru v soutěžním utkání už od úvodu dubna. „Jsme s bodem spokojení. Hráli jsme dlouhou dobu o deseti, soupeř nás zatlačil dlouhými míči, létaly tam centry do šestnáctky. Kluci to ale dobře uskákali,“ doplnil Červenka.