Až příští týden líšeňští fotbalisté odstartují letní přípravu na novou sezonu, sejdou se téměř v totožném složení kádru, který zakončil minulý ročník. Doplní je však dva nováčci a v obou případech se jedná o zajímavá jména. Do brněnského celku přestupuje z Vyškova obránce Pavol Ilko, Líšeň hlásí i velké shledání. Na jih Moravy se vrací útočník Jan Silný. „Naopak nás dva mladí hráči s velkou pravděpodobností opustí,“ nastiňuje líšeňský kouč Milan Valachovič.

Útočník Jan Silný v posledních sezonách oblékal dres Zlína či Jablonce, nyní se vrací do Líšně, kde si vybojoval prvoligové angažmá. | Foto: FC TRINITY Zlín

Při prvním angažmá v Líšni se Silný díky výborným výkonům prostřílel až do první ligy. Jeho návrat do Brna byl na spadnutí už několikrát, nyní k němu opravdu došlo. „Se Silákem jsme byli vlastně týden co týden v kontaktu, je mezi námi opravdu vřelý vztah. Když mi volal, tak často říkal, že potřebuje trenéra, jako jsem já, který na něj bude přísný. Svěřil se, že potřebuje znovu nastartovat a Líšeň pro něj znamenala hodně,“ podotýká Valachovič.

Devětadvacetiletý útočník v zimě přestoupil do Kroměříže, na jaře se radoval ze dvou gólů. Po sestupu Horácké Slavie tak zůstane ve druhé lize. „Chtěli jsme ho zpátky už dřív, ale nemohli jsme do toho úplně jít, protože byl kmenovým hráčem Jablonce, který držel trumfy. Bylo to pro nás neschůdné, nyní se k sobě vracíme. Zná naše prostředí a vypracoval se tady nahoru,“ připomíná líšeňský lodivod.

Silného návrat má i další důvod, líšeňský útok totiž po minulé sezoně čeká oslabení. „Myslím, že je ještě brzo vše prozradit, ale dva mladí hráči jsou na odchodu. Jeden z nich je právě útočník. Na trhu kvalitní ofenzivní hráči vlastně nejsou, takže nám to ze všech pohledů dávalo smysl,“ pokračuje Valachovič.

Druhou jistou posilu Líšeň přivádí do obrany. Ilko patřil mezi základní stavební kameny vyškovské defenzivy, v minulé sezoně odehrál třicet zápasů. Naskočil i do obou barážových duelů. „Po zranění Paška, který šel na operaci s kotníkem, jsme tušili, že na pravé straně obrany nám chybí hráč. Velmi dobře tam hrál Otrísal, jenže se taky zranil. Palo navíc může hrát i na pozici halvbeka či v záloze, je zkušený a bydlí v Brně,“ popisuje trenér.

Prvními dvěma podpisy však líšeňské letní posilování ještě rozhodně nekončí. „Zimní příchody se nám povedly, ale pořád jsme ještě cítili, že máme posty, kde nás trochu tlačí bota. Příchody Ilka a Silného se nám to podařilo vyřešit. Chtěli bychom ale dohromady přivést čtyři pět hráčů, máme něco rozjednané a věřím, že se nám povede kluky dotáhnout k podpisu,“ předesílá Valachovič.

Pozitivní zprávou pro klub z východu Brna je, že se hned od úvodu přípravy plně zapojí útočník Adam Vlasák, který dlouhodobě absentoval se zlomeninou nohy.

Další zranění hráči však ještě budou potřebovat jistý čas. „Do začátku přípravy nejspíš nezasáhnou Otrísal, Čermák a Mionič, jejichž zranění byla bohužel vážnější. U Čermáka je to natržený vaz v koleni, u Mioniče zlomený palec, u Otrísala rameno,“ vyjmenovává zkušený stratég.

O svou šanci tak opět budou moct zabojovat mladíci, kteří při vlně zranění dostávali šanci už na závěr jara. „Dostali se díky tomu do zápasů a může o ně třeba být v budoucnu zájem. Stoper Rimovičs třeba v posledním kole odehrál celý zápas, dokonce dal gól. Na deset minut se na hřiště dostal Cupal, který je ještě odchovanec, Tauš hrával pravidelně,“ dodává Valachovič.