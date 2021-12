Ondřej Ševčík (vlevo) a Jaroslav Málek při derby s brněnskou Zbrojovkou.Zdroj: Deník/Jiří Sláma

BITVA O BARÁŽ. Líšeňští získali stejný počet druholigových bodů jako druhá rezerva Sparty, přičemž mají o zápas míň. Má proto Valachovičův tým dobrou výchozí pozici pro jarní část soutěže? „V každém zápase chceme být úspěšní, což přenáším i na kluky. Když budeme sbírat body, budeme nahoře. Jsme na barážové pozici, ale do pátého, šestého místa jsou minimální rozdíly. Jeden nezdar a už padáme dolů. Našim sportovním cílem je ale vždycky být nejúspěšnější,“ zdůraznil.

Jeho tým však má blízko k baráži o nejvyšší soutěž. Do ní přímo postoupí jen vítěz druhé ligy, další dva celky se střetnou s předposledním a posledním mužstvem FORTUNA:LIGY. „Slovo baráž nechci ani vyslovovat. Budeme se teď upínat k prvnímu zápasu a pak uvidíme co dál. Před každým utkáním se bavíme, že vyhrajeme, ale nedáváme si dlouhodobé cíle. Chceme se etablovat ve druhé lize a kdyby se povedla baráž, budeme rádi. Strhlo by to další pozornost na Líšeň, že udržela dva roky po sobě vysokou laťku. A to musím hlavně pochválit kluky a smeknout před nimi, protože víc jak půlka z nich jde z práce rovnou na trénink,“ pravil trenér.