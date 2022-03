Beru ho úplně v klidu, zase tak dlouho jsem tam nehrál, byl jsem tam půl roku. Asi bych to bral jinak, kdybych hrál proti Sigmě, kde jsem byl delší dobu i v mládeži a v juniorce. Za půl roku v Líšni jsem ovšem vděčný, to je jasné.

Vyměníte si nějaké zprávy s bývalými spoluhráči?

Samozřejmě kluky tam znám, ale moc s nimi v kontaktu nejsem. Možná s Ondrou Ševčíkem si napíšeme, většinou skrz děti, narodil se mi syn a jemu asi po půl roce taky, takže jsme si vyměnili poznatky a rady.

Na občerstvení do kabiny v případě úspěchu je vás ovšem dost s líšeňskou minulostí.

Tak to bývá ze všech stran. Je nás víc, kdo jsme hráli v Líšni, ale vždy nějaké občerstvení do kabiny bývá od všech hráčů, kteří někde hráli. Platí to skoro na všechny týmy.

Duel mezi první Zbrojovkou a třetí Líšní je jistě atraktivní, jak ho vnímáte?

Určitě pro diváky může být hodně zajímavý, pro lidi bude brněnské derby super. Chceme vyhrávat a uspět v každém zápase, ať je to Líšeň nebo druhá Vlašim, nám je to jedno. Potřebujeme sbírat body a dotáhnout sezonu do cíle, kterým je postup.

Lidé už mohou na stadion bez omezení, jakou čekáte atmosféru?

Doufám, že lidi přijdou, když je to městský zápas. Mohli by na to slyšet a budeme rádi, když přijde co nejvíc lidí, odlepí se od televize a radši půjdou zažít utkání na stadion.

Na jaře máte dvě vítězství, s Prostějovem 4:1 a v Jihlavě 3:0, zatímco Líšeň remizovala v Ústí nad Labem 2:2, v dohrávce zdolala Vyškov 2:0 a doma podlehla Vlašimi 1:3. Jdete do utkání v optimální náladě?

Dvakrát jsme vyhráli, dali jsme sedm gólů, jen jeden dostali, nálada v kabině je super a taky se na zápas těšíme. Líšeň sice prohrála, ale to bude úplně jedno.

Líšni schází motor záložní řady Jaroslav Málek, jak to ovlivní její hru?

Sice jsem ho v Líšni zažil, ale moc nehrál, když jsem tam byl. Teď tam hrával, dával nějaké góly, netuším, jaký to pro ni může mít vliv. Díváme se na sebe, Líšeň nás moc nezajímá, zda bude hrát nebo sedět ten či ten. Možná máme širší a kvalitnější kádr než soupeř, ale nevím, co vymyslí. Soustředíme se na sebe a chceme podat co nejlepší výkon, abychom utkání zvládli.

Vedete tabulku o dvanáct bodů. Považujete případné vítězství s Líšní jako zlomový duel v cestě za postupem do nejvyšší soutěže?

Jsme blízko, ještě nás však čeká dvanáct kol. Určitě je pravda, že start do jarní část považujeme za důležitý a nám se podařilo dvakrát zvítězit. Kdyby se nám povedlo uspět teď doma, máme větší náskok a možná budeme takoví klidnější, ale za dvanáct kol se může stát leccos.

Jaro jste začal na lavičce náhradníků, ovšem při absenci zraněného Adama Fouska můžete naskočit v základní sestavě. Jak vnímáte svou pozici?

Přišli noví kluci, kteří prokázali kvalitu, máme super postavený kádr, není tady nikdo, kdo by měl sedět. Všichni jsou si rovni a ten, kdo má větší formu, hraje. Trenér se na začátku rozhodl, jak se rozhodl, samozřejmě to beru tak, že jsem si na šanci musel počkat. Třeba budu v pátek hrát, naskočím a podaří se mi utkání. Beru to sportovně, takový je fotbal a může hrát jen deset lidí v poli.