Po devíti kolech vede brněnský celek o čtyři body před rezervou pražské Sparty, kterou přivítá na stadionuv Srbské ulici v pátek od pěti hodin odpoledne. „Zavazuje nás to, abychom každý zápas vyhrávali, mužstva zespodu se na nás tlačí a soupeři nás nenechají v klidu spát. Chtěli jsme utkání zvládnout is ohledem na nejbližší náročný duel v domácím prostředí,“ komentoval brněnský kouč Richard Dostálek výhru v Ústí nad Labem.

Zbrojovka vyhrála potřetí v řadě a v září je stoprocentní. „Je to příjemné. Na tabulku se podíváme, ale soutěž je dlouhá a těžká, jak už jsem stihl poznat. Musíme to ukrajovat po jednom a pořád se soustředit, protože nás čeká ještě hodně práce,“ pronesl brněnský útočník Jakub Řezníček.

Ten se vrátil na jih Moravy kvůli postupovému cíli, k jehož splnění má Zbrojovka v necelé třetině soutěže nakročeno. „Díváme se vždy na nejbližší zápas a chceme ho zvládnout. Pokud se to bude dařit, povede to ke kýženému cíli, za kterým všichni jdeme. Máme tým, který může postup urvat, ale každý týden to musíme potvrzovat,“ doplnil zkušený forvard, jenž při absenci Pavla Zavadila nastupuje s kapitánskou páskou.

Řezníček si na severu Čech připsal už sedmou trefu v sezoně. „Byl to ale hlavně týmový výkon, všichni si zastříleli. Pro každého hráče je fajn, když má branku nebo asistenci, je to vždycky plus, ale v Ústí jsme táhli za jeden provaz. Každý je rád, když góly dává, nebudu lhát, že ne, ale kdybych ho nedal, vyhráli bychom 5:1 a body měli tak jako tak. Že za tím snem kráčíme takhle, je důležitější než moje góly. Chci zkrátka postoupit a nahnat nějaké branky se Zbrojovkou v první lize,“ uvedl třiatřicetiletý útočník. V nejvyšší soutěži zatím dal 77 branek ve 301 zápasech a rád by dosáhl na stogólovou hranici.

STŘÍLÍ I NAHRÁVÁ

V tomto ročníku druhé ligy zaznamenal tři asistence, všechny při trefách Jakuba Přichystala. „Klape nám to, bodoval i Hláďa (Jan Hladík) – pozn. red.) a další. Bavíme se neustále o tom, jak to zlepšit, vyhovíme si, taky nemám problém někomu nahrát. Spolupráce funguje a třeba to ještě časem vyladíme,“ přál si Řezníček.

Zbrojovka ukázala svou sílu proti do té doby druhé nejlepší obraně soutěže. Fotbalisté Ústí nad Labem před utkáním obdrželi jen osm branek. To Brno ještě víc povzbudí. „Když jste na špici, práce a tréninkový proces vypadají jinak, hráči chodí na stadion s nadšením a radostí. Přijeli jsme pro body a dokázali jsme cíl splnit, můžeme si odškrtnout další dílek z náročné cesty,“ řekl Dostálek.

Do utkání přitom nemohl nasadit stabilní stoperskou dvojici Jan Štěrba a Lukáš Endl. Místo nich naskočili Jakub Šural a Jan Hlavica. „Honza Štěrba před utkáním absolvoval trénink, ale nebylo to ještě na sto procent, nechtěli jsme riskovat. Lukáš Endl nám ve středu vypadl kvůli nemoci, takže jsme do toho museli sáhnout razantněji, ale až na chybu při vyrovnávací brance sehrála stoperská dvojice zajímavý zápas,“ ocenil Dostálek, jemuž chyběli i nemocný Daniel Kosek, rekonvalescent Zavadil a Adrián Čermák. Toho natržený sval vyřadí ze hry až na dva měsíce.