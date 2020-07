Na první ligový gól v Líšni čekal jedenadvacetiletý útočník přes dva měsíce. „Nabral jsem hlavně sebevědomí, protože než jsem přišel do Líšně, nastupoval jsem na málo minut. Teď si daleko víc věřím a jsem vděčný, že jsem dostal tolik prostoru,“ praví Zikl.

Zbrojovka poslala svého kmenového hráče do Líšně na začátku srpna. „Neskutečně se zlepšil v držení míče, pro nás je důležitý ve hře směrem nahoru, vybojuje balony. Nemá to lehké, v útoku hraje někdy sám proti dvěma třem obráncům, ale je schopný míč udržet, počkat na záložníky a vytvořit pro ně zajímavé situace,“ říká na adresu reprezentanta do dvaceti let líšeňský kouč Milan Valachovič.

Ten do začátku přípravy, kterou plánuje na 21. července, nemůže zatím počítat se Ziklem, stoperem Jakubem Černínem ani se záložníkem Ondřejem Vintrem, kteří v Líšni hostují také ze Zbrojovky. „Dokážu si představit, že Zikl i Černín by u nás zůstali, je to moje přání. Rozhodující slovo má ale Zbrojovka, pokud řekne, že mají pro ni dostačující kvalitu a nechá si je, nic s tím neudělám,“ hlesl Valachovič.

Letní příprava ve Zbrojovce znamená pro Zikla výzvu. „Jsem její hráč a budu se tam snažit prosadit, bylo by špatné, kdybych měl jinou motivaci,“ hlásí.

Naposledy se tedy může Zikl a Vintr ukázat před líšeňskými fanoušky na domácím hřišti dnes od pěti hodin odpoledne. Do zápasu s Třincem stoprocentně nezasáhne Černín, který od duelu s Pardubicemi v půlce června léčí natažené vazy v kotníku.

Líšeňští fotbalisté získali místenku do druhé ligy i na příští rok tři kola s předstihem. „Vidím na hráčích, že jak jsme se zachránili, polevili, na tréninku jsou uvolněnější a občas si zažertují,“ přiznává kouč.

Jeho svěřenci mohou ještě zabojovat o sedmou příčku, na kterou ztrácí tři body. Nyní se nachází na jedenáctém místě, bod před dvanáctým Třincem. „Náš cíl byl udržet druhou ligu, což se nám povedlo a jsme uvolnění. Umístění v tabulce je určitě důležité, nepůjdeme do zápasu lehkovážně, budeme se snažit poslední utkání doma vyhrát pro fanoušky, ale jelikož nemusíme, budeme třeba kreativnější a víc si věřit,“ míní Zikl.

Zatímco Líšeň odehrála poslední utkání v sobotu doma proti Dukle, které podlehla 2:3, Třinec nastoupí už k pátému zápasu ve dvou týdnech. „Nehraje to žádnou roli, taky jsme předtím hráli středa a sobota, zvládali jsme to a Třinec si s tím poradil zatím také bez problémů,“ namítá Valachovič.

Zdroj: Markéta Evjáková