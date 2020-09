Díky standardní situaci však našla Líšeň jako první v aktuálním ročníku druhé ligy recept na varnsdorfskou defenzivu, která ve dvou předchozích utkáních udržela nulu. V šestnácté minutě po faulu na Marka Szotkowského proměnil penaltu Jaroslav Málek. „Na videu jsme viděli, v jakém prostoru má Varnsdorf problémy. Tam jsme roh zahráli a Szotkowski měl zakončovat, ale byla z toho penalta. Standardku jsme tak využili,“ pochvaloval si líšeňský kouč Milan Valachovič.

Shodně dvakrát z ní zahrozili i Ondřej Ševčík a David Pašek, jednou Jan Silný. „Soupeř byl strašně nepříjemný ze standardních situací, připravovali jsme se na ně a i při skládání sestavy je zohlednili. Jsem rád, že jsme je nakonec až na jeden případ uskákali,“ uvedl varnsdorfský trenér David Oulehla.

Líšeň v utkání vystřelila třináctkrát, na branku mířilo sedm pokusů. „Vypracovali jsme si plno šancí, ale druhý gól jsme tam neprotlačili. Jde pro nás o ztrátu, určitě jsme měli vyhrát,“ litoval Pašek. „V šestnáctce musíme být důraznější. Tentokrát nás pozlobila koncovka,“ přidal Valachovič.

Jeho svěřenci zaznamenali úspěšný start do nové sezony, když dvakrát otočili nepříznivý stav. Třinec porazili 3:2 a Blansko deklasovali 4:1. „Teď nám chybělo i víc pokory, byla reprezentační pauza, čtrnáct dní se o nás trošičku psalo, jak jsme hráli dobře, a to v nás zůstalo. Z toho ohledu jsme nebyli takoví živí jako v zápase s Blanskem, nebyli jsme to úplně my,“ líčil Valachovič.

V 54. minutě potrestal líšeňskou defenzivu Marek Richter, který zakončil rychlý brejk. „O přestávce jsme si řekli, že to neotevřeme a budeme hrát ze zabezpečené obrany. Přišla ale naprosto stupidní ztráta a nebyli jsme zajištění,“ láteřil Valachovič.

Ve druhé půli zahrozili ještě kapitán Varnsdorfu Pavlo Rudnytskyy nebo Karel Hasil. „Pak jsme hráli kombinačně, rychle a přesně, vyrovnali jsme a mohli i rozhodnout. Bod má ale pro nás cenu,“ dodal Oulehla.

Líšeňští hráči jsou v letošní sezoně stále bez prohry a se sedmi body drží v neúplné tabulce třetí místo. Varnsdorf je čtvrtý s pěti body. Další duel čeká Líšeň v pátek od šesti hodin večer v Jihlavě.

Líšeň - Varnsdorf 1:1 (1:0)

Branky: 16. Málek (pen.) – 54. M. Richter.

Rozhodčí: Lukáš Raplík – Petr Blažej, David Hock

Žluté karty: 59. Szotkowski, 67. Matocha – 40. Rudnytskyy, 53. Bláha, 70. Zbrožek, 73. Ondráček, 90+2. Kocourek.

Líšeň: Veselý – Jeřábek, O. Ševčík (C), Bednář – Kučera – Pašek, Málek, Matocha (81. Demeter), Lutonský – Szotkowski, Silný (70. T. Machálek).

Varnsdorf: A. Richter – Lehoczki, Zbrožek, Hasil, Heppner (46. Daniel Novák) – Schön (82. Breda), Ondráček, Rudnytskyy (C), Bláha, Kocourek (90+2. Šimon) – M. Richter (73. M. Kubista).