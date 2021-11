Šestadvacetiletý Stáňa se v 76. minutě utkání zařadil na pravý kraj zálohy. „V týdnu jsem šel na tréninku dva dny do plna, co noha vydrží a všechno vypadalo dobře. Trenér se ptal, jestli zvládnu i celý zápas, ale moc jsem se necítil po kondiční stránce, protože měsíc jsem nic nedělal. Teď ale dva tři dny zamakám a manko doženu,“ uvedl Stáňa.

Ten do neděle poslední soutěžní duel odehrál proti Opavě 2. října, když Líšeň remizovala 1:1. „Potom mě na tréninku bolela noha, šel jsem na sono a měl dvoucentimetrovou trhlinu v zadním svalu. Už to vypadalo, že se pro mě podzim odpíská a i trenéři říkali, ať se dám do kupy na jaro. Měsíc jsem ale chodil na rehabky na sto procent a když jsem se zapojil do tréninku, drželo to. Chtěl jsem prostě odehrát co nejvíc minut a zápasů,“ řekl znojemský rodák.

Takové zranění měl Stáňa v kariéře vůbec poprvé. „Už od juniorů jsem měl problémy hodně s třísly, skoro každý půlrok. Vždycky jsem se ale dal nějak do kupy s fyzioterapeuty a lékaři, sval se mi ale ozval poprvé. Asi jsem byl hodně přetrénovaný, měli jsme dvoufázové tréninky a ani umělá tráva tomu nepomohla. Myslím, že jsem to trochu přetáhl," zmínil Stáňa.

Bronislav Stáňa (v bílém u míče) naskočil ze střídačky do vítězného utkání 1:0 s Varnsdorfem.Zdroj: Deník/Jiří Sláma

Za něj zaskočil poprvé při vítězství 2:0 s Táborskem Michal Bednář, jenž do té doby nastupoval v této sezoně do druholigových zápasů pouze coby náhradník. Ve čtyřech duelech pak zaznamenal 312 minut. „Michal určitě obstál, navíc hrál čtvrtý zápas v základu a neprohráli jsme,“ zmínil Valachovič po výhře s Varnsdorfem.

Přesto zkušený stratég dřív využíval Bednáře na pozici krajního obránce nebo stopera. „On je hráč, který může zaskočit skoro všude a vždycky si to odehraje,“ pravil Valachovič.

Proti Varnsdorfu řešil i absenci defenzivního záložníka Jakuba Kučery, jenž si odpykal trest za čtyři žluté karty. „Kučera má na pozici číslo šest ligovou formu a v každém případě to byl obrovský zásah,“ líčil Valachovič.

Za Kučeru vyslal na hřiště stopera Erika Otrísala, který v 69. minutě dostal druhou žlutou kartu. „Ale do vyloučení to Erik odpracoval na hřišti velice dobře,“ podotkl Valachovič.

V dalším kole, v němž Líšeň v neděli zavítá na hřiště v tabulce třetí rezervy pražské Sparty, mu budou scházet vykartovaní obránci Otrísal, Michal Jeřábek a útočník Martin Zikl, jenž si při pátečním tréninku zlomil ruku. „Holt nastoupí jiní hráči,“ pokrčil rameny Valachovič.

Jeho svěřenci se v tabulce aktuálně nacházejí na druhém místě, na vedoucí Zbrojovku Brno ztrácejí čtyři body. „To je bomba. Kluky musím pochválit za to, jak to jako celý tým zvládli. Upřímně jsem nečekal, že se budeme pohybovat kolem druhého místa. V soutěži jsou i bývalá prvoligová mužstva a i když nemáme takové množství hráčů jako Zbrojovka nebo Opava, tak klobouk dolů," dodal Stáňa.