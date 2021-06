Jeho kádr dosud zatím opustili tři hostující hráči. Marek Szotkowski se vrátil do Viktorie Žižkov a Martin Zikl do brněnské Zbrojovky. Ofenzivní hráč Jan Šteigl z Prostějova se podle všeho na východ Brna ještě vrátí. „Odešli nám dva útočníci a navíc Silný (Jan Silný - pozn. red.) je zraněný, proto jednání se Šteiglem není ještě ukončeno," poznamenal Valachovič.

Šestadvacetiletý odchovanec Sigmy Olomouc odehrál na jaře v Líšni čtyři zápasy. „Šteigy je u nás prověřený, i v kabině s klukama si sedl. Teď jsou jednání na úrovni klubů," přiblížil třiapadesátiletý kouč.

Velký problém v útočné řadě nastal pro Líšeň před posledním zápasem minulého ročníku, kdy se zranil Silný. Ten okamžitě podstoupil operaci. „Honza bude určitě ještě tři týdny rehabilitovat," informoval Valachovič.

První soutěžní utkání čeká Líšeň 24. července. „Teoreticky by start druhé ligy měl stihnout, ale to nikdy nelze říct na sto procent. Měl vykloubené rameno a zlomenou ruku a když jsem s ním minulý týden komunikoval, řekl mi, že ruka není až tak bolestivá jako rameno," sdělil Valachovič.

Ten pravděpodobně v letní přípravě vyzkouší až šestici nových hráčů. Líšeň má v hledáčku brankáře Vojtěcha Marka ze Zbrojovky, obránce Milana Kadlece z Vlašimi, záložníky Marka Zúbka z Jihlavy, Toma Ulbricha z Písku a Bronislava Stáňu z Opavy. Poslední novou tváří by měl být forvard Šimon Chwaszcz ze Zlína.

O formě případného angažování bude Líšeň teprve jednat. „Dali jsme si čtrnáctidenní blok, který zakončíme příští týden přípravným utkáním na Spartě, kde se zápas rozdělí na 4x30 minut. Všichni hráči v něm určitě dostanou stejnou porci minut a pak se rozhodneme, co bude dál," zmínil Valachovič a hlavně k Zúbkovi a Ulbrichovi dodal: „Myslím, že když ukážou, že chtějí pracovat, nemáme problém si je připravovat dlouhodoběji."

Líšeň dostala také několik nabídek na angažování hráčů Blanska, které v uplynulém ročníku sestoupilo do třetí ligy. „Bylo tam oťukávání, že by někteří hráči z Blanska měli zájem jít do Líšně. Řešili jsme ale jen Lukáše Lahodného, který se rozhodl pro Vyškov," dodal Valachovič.