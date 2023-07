Přestože opakuje, že zklamání přebolelo, je na kapitánovi fotbalistů Zbrojovky Jakubu Řezníčkovi pořád patrné, jak ho sestup do druhé ligy mrzí. Na zkušeném útočníkovi opět leží náročný úkol, aby svými góly vystřílel brněnskému klubu návrat mezi elitu. „Neúspěch mě hodně mrzel, ale co se dá dělat. Život jde dál, musíme to napravit,“ říká pětatřicetiletý Řezníček. FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU zahájí Zbrojovka v pondělí v půl šesté večer domácím duelem s Vlašimí.

Jakub Řezníček o druhé lize. | Video: Jaroslav Kára

Jste v jiné roli než před dvěma lety, kdy Zbrojovka také vstupovala do druhé ligy?

Předtím jsem to tolik nevnímal, protože jsem přišel nový, nebyl jsem poznamenaný sestupem. Kluci sestoupili, šel jsem jim pomoct, teď jsem sestoupil s nimi, ale je to víceméně stejné. Zklamání samozřejmě časem přešlo, je potřeba pracovat. Cíl je jasný, a to návrat.

Pomůže brněnskému týmu, že se většina kádru obměnila a hráči nejsou zatížení sestupem?

Asi bude lepší, že přišlo hodně kluků, kteří nesestoupili. Jdou pomoct a myslím, že budou uvolněnější, nemusí je to tak svazovat. Jsou v novém prostředí, omladilo se, všichni zapadli a pracují na sto procent.

Kam investuje spoluvlastník Zbrojovky? Obnovitelné zdroje i automobilový průmysl

Vyčistil jste si hlavu na dovolené?

Odjeli jsme do Říma s paní, pak do Emirátů jako každý půlrok. Měli jsme týden, deset dní volna, pak už jsme plnili běžecké plány. Odpočinul jsem si, trošku vypustil, i když to bylo rušné, všichni se na to ptali. Časem všechno přebolí, je to blbé, ale nezbývá nic jiného než máknout a napravit chybu, jakou jsme udělali.

Jak jste snášel letní dřinu po sestupu?

Je to čím dál tím těžší, ale odtrénoval jsem úplně celou přípravu bez úlev, takže se cítím dobře. Všichni kluci pracovali, vše jsme dělali na hřišti, bylo příjemné, že jsme neběhali nikde po lesích. Příprava nebyla zas tak dlouhá, horší to bude asi v zimě, tam je skoro půl roku bez fotbalu. To je šílené. Teď šlo o nějaké čtyři týdny a dalo se to v pohodě zvládnout.

Máte osobní ambici, zase vyhrát krále střelců ve druhé lize?

Chci, aby Brno postoupilo, góly ve druhé lize se nepočítají do statistiky (Řezníčkovi chybí dvě branky ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů – pozn. red.). Když bude Brno na postupové pozici a nepovedu tabulku střelců, vůbec mi to nevadí. Říkal jsem, že kdybychom se zachránili, střelce vyhrát nepotřebuji. Nevyšlo ani jedno, sezona byla smolná, zvlášť pro mě. Nepotřebuji honit nejlepší střelce druhé ligy, potřebuji, aby Brno postoupilo, to je jasně daný cíl. Osobní statistiky si můžu navýšit další sezonu, když se to povede.

Na začátku přípravy jste říkal, že se možná najde nový Michal Ševčík, se kterým si budete rozumět. Vidíte v týmu někoho, kdo nahradí záložníka, jenž odešel do pražské Sparty?

Přišli hráči jako Potok nebo Smejky (Roman Potočný a Tomáš Smejkal – pozn. red.), jsou šikovní fotbalisté, typologicky nejsou stejní jako Ševa, ale může to fungovat. Je to o zvyku, jsme spolu chvíli, může to chvíli trvat, taky nemusí. Doufám, že i když to třeba nebude vypadat dobře, budeme to zvládat výsledkově jako minule. Některé zápasy jsme zvládali na sílu, ale to je potřeba. Jsme vepředu zkušenější, doufám, že si vyhovíme a bude to fungovat.

Po sestupu se změnil realizační tým, jaká je to změna pro hráče?

Nový impulz, nové tréninky, noví lidé, chuť do práce, každý se chce ukázat před novými trenéry. Chuť pracovat je asi největší, když přijde nový trenér, každý maká na sto procent. Největší aspekt změny je ten impulz do práce, co do toho kdo dává, když člověk trénuje naplno, vrátí se mu to.

Má trenér Luděk Klusáček nějaké specifikum?

Ani nevím. Trénink jsou náročné, někdy zvolníme, příprava byla fakt dobrá. Mákli jsme si bez zranění, všichni jsme to nějak přežili, když nepočítám dlouhodobé marody Šuryho se Štěrbisem (Jakub Šural a Jan Štěrba – pozn. red.) a mladého (Zdeněk Toman), který si udělal kotník. Vše jsme odpracovali a jen doufáme, že se nám to vrátí na hřišti.

Cíle nového spolumajitele Zbrojovky: dvojnásobný rozpočet a nový stadion v Brně

Sledujete, jak posilují největší soupeři Zbrojovky v boji o přední příčky?

Pořádně nevím, kdo co dělá za hráče. Hrál jsem s Vondym (Tomáš Vondrášek – pozn. red.), který je v Dukle, Škoďák (Michal Škoda) taky, s tím si volám. Bez urážky, ale nesleduji Chrudim a další týmy, abych do detailů věděl, kdo koho posiluje. Věřím, že Brno je značka, která by měla být v lize, neměli bychom se v uvozovkách na nikoho ohlížet, musíme projet druhou ligu jako minule a postoupit. Nejde se bavit o ničem jiném.

Bude hodně důležitý úvodní duel kvůli náladě v kabině i mezi fanoušky?

Samozřejmě je dobré odstartovat dobře, ale stát se může všechno, nemusí se to povést. Je to fotbal, furt pak bude ještě dvacet devět kol. Nedá se projet všechno, vyzkoušeli jsme si to minule, taky jsme měli pět proher, to k tomu patří. Samozřejmě by bylo dobré první zápas zvládnout jak pro pohodu v kabině, tak pro lidi. Start s výhrou by byl jednodušší, než kdybychom zaváhali, pak jeli do Olomouce, která to může nabýt klukama z áčka, a někde to pak zase honit. Domácí výhra by nám pomohla, všechno by odšpuntovala, zúročila naši práci v přípravě, aby sezona začala, jak má.