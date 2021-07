Dvakrát pomohl olomoucké Sigmě k návratu mezi českou fotbalovou elitu. Teď se o totéž pokusí se Zbrojovkou. Střední obránce Jan Štěrba bude v Brně hostovat na podzim, v dohodě mezi kluby je také opce na pokračování do konce sezony.

Obránce Zbrojovky Brno Jan Štěrba (v červeném) v přípravě proti Jihlavě. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Olomoucký odchovanec byl v kádru Sigmy v sezonách 2014/2015 i 2016/2017, kdy vyhrála FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU a postoupila zpět do nejvyšší soutěže. „Při prvním postupu jsem byl ještě mladý a spíš naskakoval z lavičky, u druhého už jsem hrál větší roli. Tehdy se nám moc nepovedl začátek a spadli jsme do horší části tabulky, ale pak jsme to naštěstí zlomili a začali vyhrát,“ vzpomíná Štěrba.