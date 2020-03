Vždyť v generálce s Pardubicemi v základní sestavě nastoupili pouze dva typičtí obránci – Pavel Eismann a Jakub Šural. Na pravé straně defenzivy naskočil Damián Bariš, jehož přirozeným postem je střední záložník. Vedle Šurala na stoperovi alternoval původním povoláním defenzivní záložník Adrián Čermák. „Měli jsme nějaké zraněné obránce, nebylo moc variant, tak jsem tam spíš zaskakoval,“ sdělil šestadvacetiletý Čermák.

Obrana Zbrojovky

- Obránci:

Jakub Šural, Lukáš Kryštůfek (zraněný), Pavel Eismann, Pavel Dreksa, Juraj Kotula

- Kdo může alternovat ze záložníků v obraně:

Damián Bariš, Jan Sedlák, Šimon Šumbera, Adrián Čermák

- Ideální složení čtyřčlenné obrany, když jsou všichni zdraví:

PO – Šural (Bariš), SO – Kryštůfek (Čermák), SO – Dreksa (Kotula), LO – Eismann (Šumbera)

- Pravděpodobné složení obrany pro první jarní kolo:

PO – Šural (Bariš), SO – Dreksa, SO – Čermák (Šural), LO – Eismann (Kotula)

- Ideální složení obrany ve tříčlenném systému:

SO – Šural (Sedlák), SO – Dreksa (Čermák), SO – Kryštůfek (Kotula)

- Alternativní složení ve tříčlenném systému:

SO – Šural (Sedlák), O – Dreksa (Kryštůfek), SO – Čermák (Bariš)

Pozice stopera pro něj není nic neznámého. „Už jsem tam odehrál nějaké zápasy v Líšni. Věřím, že si s tím poradím,“ podotkl Čermák. Ten odehrál podzim v Líšni, odkud v zimě přestoupil do Zbrojovky.

Jenže zatímco v týmu nováčka druhé ligy si post stopera vyzkoušel ve tříčlenném systému, ve Zbrojovce se nyní adaptuje na rozestavení se čtyřmi obránci. „Je to určitě rozdíl. Ale v Brně jsme nacvičovali obě rozestavení, takže pro nás hráče je to v podstatě jedno. Musíme se umět přizpůsobit,“ uvedl slovenský fotbalista.

Pro svůj tým je Čermák velice cenným hráčem, jelikož může zaskočit v případě potřeby na více pozicích, což kvitují trenéři. A jak tohle vnímá hráč? „To je otázka na trenéra. Budu hrát tam, kam mě postaví,“ líčil skromně Čermák, který je rád za každou příležitost na hřišti.

Nejlíp se cítí jako defenzivní záložník. S postem stopera problém nemá. „Obě pozice si jsou dost podobné, defenzivní. A jde u nich hlavně o osobní souboje, sbírat odražené balony a hrát s větší zodpovědností,“ poznamenal Čermák.

Jeho nespornou výhodou je, že nemá problém s rozehrávkou. Pryč jsou časy, kdy se od obránců žádná konstruktivní řešení nečekala. Moderní fotbal položil své základy už v tom, že útok začíná u gólmana. „Máme natrénované něco, co chceme hrát, takže krajní záložníci a útočníci vědí, co od nás beků mají čekat, když máme balon,“ vysvětlil Čermák.

Zbrojovka je po podzimu na třetím místě s jasným cílem pro jaro – vyhoupnout se na první pozici a postoupit do první ligy. Proto do většiny zápasů vstupuje v jasné roli favorita. Soupeři proti ní mnohdy zaparkují pomyslný autobus a čekají. „Proto musíme sbírat odražená balony a hrát na útočné polovině,“ pravil Čermák.

Brňané zahájí druhou polovinu sezony v neděli se Sokolovem a zatím není jasné, jaké bude stoperské duo.