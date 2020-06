Šel jste do utkání s větší motivací, když jste čelil bývalému klubu?

Vůbec ne, nerad totiž hraju proti kamarádům. V Sokolově se to sice hodně obměnilo, přišla spousta nových hráčů, ale pár kamarádů tam pořád mám. Zvláštní motivaci jsem určitě neměl.

V případě vítězství proti Sokolovu jste si pojistili záchranu. Měli jste to v hlavě?

Bavili jsme se o tom s kluky v šatně před zápasem. Bohužel ale špatný vstup do zápasu to celé ovlivnil, nevyšlo to. Nezbývá nám nic jiného než prohru odčinit v neděli ve Vítkovicích.

Sokolov bránil v devíti lidech za balonem. Jak těžce se proti tomu hraje?

Museli jsme je dobývat a jediná možnost, kde šlo hrát, bylo přes strany. Tam bylo spoustu místa, ale prostě jsme nedali dostatečně kvalitní centr nebo netrefili našeho hráče, abychom si z nich něco vytvořili.

Gólové příležitosti jste i přes to měli, kde byl problém?

Když máme zhruba osm stoprocentních šancí, což je na jeden zápas opravdu hodně, a nedáme, je to hrozně těžké.

Vytížení Ondřeje Ševčíka po restartu ligy

Vlašim: odehrál 90 minut, pozice stoper

Vyšehrad: 90 minut, stoper

Jihlava: 90 minut, stoper

Žižkov: 90 minut, záložník

Zbrojovka: 90 minut, stoper

Prostějov: 90 minut, záložník

Pardubice: 90 minut, záložník

Ústí nad Labem: 90 minut, stoper

Sokolov: 90 minut, stoper

V poslední době nastupujete střídavě na stoperovi a defenzivním záložníkovi. Jak zvládáte změny postu?

Dá se říct, že skoro každý zápas hraju jinde, ale určitě mi to nevadí. Už jsem si na to zvykl.

Je pro vás těžší se na utkání připravit, když nevíte, na jaké pozici naskočíte?

Dozvím se to od trenéra většinou den dopředu a myslím si, že jde pro mě o dostatek času se připravit. Opravdu s tím nemám problém.

Na hřišti jste nechyběl po nucené pauze kvůli pandemii koronaviru ani minutu. Jak se cítíte?

Co si budeme povídat, síly opravdu dochází. Když každý třetí den hrajeme zápas, je toho opravdu už moc.

Jak se stoprocentní vytížení projevuje na vašem výkonu?

Mám těžší nohy, ale dá se to zvládnout. (usmívá se) Je horší ze začátku naskočit do zápasového tempa, když jsem unavený. Jak se to ale podaří, únavu už pak ani nevnímám. Ta se ozve zase až ke konci zápasu, kdy už nohy moc nejedou.

Na začátku jara jste měli těžký los, chybí teď síly proti týmům ze spodku tabulky?

Myslím si, že ne, protože máme kádr dostatečně široký a když potřebujeme pošetřit síly, hráče prostřídáme. Určitě to zvládneme.

Jste devátí, ale na třináctou pozici máte náskok jen čtyři body. Duely jste často těsně nezvládli, bude to mrzet?

Měli jsme opravdu těžký los, doma jsme hráli hned po sobě se silnými soupeři. Body jsme ale posbírali docela dobře, minimálně všechny týmy jsme potrápili. Blbě jsme si to nechali utéct na Vyšehradě, vymyšlenou penaltou zase na Žižkově, to nám teď chybí.