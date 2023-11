Ten výkon jen podtrhl podzimní mizérii fotbalistů Zbrojovky. V posledním domácím utkání před dlouhou zimní přestávkou podlehli olomouckému béčku 0:1. Po šestnácti kolech druhé ligy ztrácí před sezonou největší aspirant na postup ze šesté příčky propastných devět bodů na vedoucí Vyškov.

Fotbalisté Zbrojovky Brno (v červeném) uzavřeli podzimní část druhé ligy domácí porážkou 0:1 s béčkem Olomouce. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Na třetí barážovou pozici pak bod, ovšem Táborsko dohrává duel na hřišti Sparty B až v neděli. „Pořád věřím, i když to tak nevypadá. Co mám dělat? Mohli jsme se dotáhnout bodově, ale je to od nás málo. Nezvládli jsme některé zápasy, naše výkony jsou nahoru dolů. Nevím co dělat, každý musí začít sám od sebe a podávat nejlepší výkony, co jde. Takhle hrát absolutně nestačí,“ hlesl brněnský kapitán Jakub Řezníček.

Proti olomoucké rezervě si Zbrojovka vytvořil sotva po jedné příležitosti v každém poločase, o žádném výrazném tlaku z její strany se hovořit nedá. „Vstoupili jsme do utkání strašně špatně a pokračovali jsme v tom celý zápas až do konce. Předvedli jsme strašný výkon z mého pohledu. Poprvé jsme vystřelili až ve čtyřicáté druhé minutě Pachlim (Ondřej Pachlopník – pozn. red.), pak až na konci ze závaru. Absolutně jsme neměli na vítězství,“ uznal Řezníček.

Přitom předchozí dva duely po dosazení Tomáše Polácha do pozice hlavního kouče brněnský celek zvládl. Doma Líšeň i venku Kroměříž porazil shodně 3:0. „Těžko se mi hledají slova, jsem strašně moc zklamaný z naší předvedené hry. Výkon, který jsme v posledním domácím zápase předvedli, mě obrovsky zklamal. Soupeř byl agresivní, výborně sbíral druhé balony, byl hodně silný, nedokázali jsme se tomu přizpůsobit. Naše hra byla velmi pomalá, situace kolem šestnáctky jsme řešili nahodile, chybělo překvapení, náběh do šestnáctky. Předvedli jsme strašně málo,“ nechápal Polách.

Po odvolání Luďka Klusáčka dostal důvěru na tři utkání, jeho další setrvání bude řešit vedení brněnského klubu. „Domluva byla taková, že jsem tady na tři zápasy, teď se vyhodnotí, co ta změna přinesla. Cíl byl devět bodů, tedy maximum. Věřil jsem, že se nám to podaří, ale nezvládli jsme to. Co bude dál, rozhodne setkání s majiteli klubu a sportovní radou, která vyhodnotí podzim a řekne, jakým směrem se půjde,“ podotkl Polách.

Utkání s olomouckým béčkem rozhodla jediná branka, kterou v 82. minutě vstřelil Jan Fiala. „Vítězství chutná sladce. Předvedli jsme skvělý výkon z hlediska defenzivy, byli jsme kompaktní, dokázali jsme napadat rozehrávku soupeře, po jedné takové akci jsme dali branku. Byli jsme silní na balonu, terén byl složitý pro oba týmy a snažili jsme se mít balanc mezi jednoduchostí a přímočarostí. Kluci to zvládli skvěle a odvážíme si zaslouženou výhru,“ radoval se trenér olomoucké rezervy Tomáš Janotka.

