Fotbalista Jakub Kučera (v bílém) v dresu prvoligového Hradce Králové.Zdroj: FC Hradec Králové

EXODUS DO LIGY. V zimní pauze se řada týmů z nejvyšší české soutěže soustředila na posily z druhé ligy. A porozhlédla se i v Líšni. Do Jablonce zamířil nejlepší střelec brněnského celku Jan Silný, Mladá Boleslav ukázala na levonohého talenta Martina Rolinka a defenzivní záložník Jakub Kučera zpevnil střed hřiště Hradce Králové. „Mám z nich velkou radost, protože to svědčí o výborné práci v Líšni. Za tři roky ve druhé lize odešlo z Líšně do nejvyšší soutěže deset hráčů, a to do Zbrojovky, Mladé Boleslavi, Jablonce a Hradce Králové. Ani jeden z nich přitom první ligu dřív dlouhodobě nehrál,“ sdělil předseda Líšně Karel Hladiš.

Peníze z jejich prodeje prý zajistily odhadem třetinu ročního rozpočtu.