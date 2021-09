Stále v osmnácti letech je nejmladším členem kádru, přesto si v posledních zápasech vybojoval místo v základní sestavě. Fotbalový obránce Lukáš Endl si v této sezoně FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY připsal v dresu brněnské Zbrojovky už šest ze sedmi možných startů.

Fotbalista Lukáš Endl (v červeném) si zahrál i proti pražské Spartě. | Foto: Deník/Attila Racek

Z toho čtyřikrát odehrál devadesát minut. „Je to mladý a perspektivní hráč, reprezentant do devatenácti let. Záleží nám taky na tom, abychom nějaké kluky vychovávali a o Lukyho už byl zájem i v zahraničí. Zatím jsme spokojeni, jak pracuje,“ vysvětlil jeho herní vytížení asistent brněnského kouče Jozef Dojčan.