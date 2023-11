Místní prostředí dobře zná, za Zbrojovku nasbíral přes sto startů, od roku 2018 se v ní věnoval trénování mládeže. Nyní je právě Tomáš Polách mužem, který má brněnský tým probudit z krize, minimálně do konce podzimu se totiž po odvolání kouče Luďka Klusáčka posunul z pozice asistenta do role hlavního trenéra. „Můžeme vše rozebírat od rána do večera, ale mužstvo naprosto jistě má na víc,“ hlásí bývalý prvoligový záložník.

Odvolaného kouče Luďka Klusáčka (napravo) nahradil v roli hlavního trenéra Zbrojovky jeho dosavadní asistent Tomáš Polách (nalevo). | Foto: Deník/Radek Štohl

Jaké máte pocity z toho, že jste se stal hlavním koučem Zbrojovky?

Hrozně si vážím, že jsem tu šanci dostal. Spolupráce s Luďkem Klusáčkem mě naplňovala a máme spolu skvělý vztah. Nedopadlo to sice dobře, ale nikdy jsem nechtěl být v pozici asistenta, který šplhá po zádech hlavnímu trenérovi, beru to tak, že jsem se spolupodílel na tom dosavadním neúspěchu, nedařilo se nám výsledkově ani herně. Nejsem typ člověka, který by se někde schovával, umím přijmout výzvu a věřím tomu, že společně s kolegy z realizačního týmu dokážeme mužstvu pomoct a nastartovat jej do lepší éry.

Je vůbec možné takhle rychle něco změnit?

Samozřejmě čas na nějaké větší změny je hrozně krátký, do konce podzimu zbývají tři týdny, na základě kterých si pak vyhodnotíme, jak ta změna zapůsobila. S hráči jsem mluvil v kabině, řekl jsem jim, že tréninky budou kratší a intenzivnější, bavili jsme se o dodržování pravidel, která nám zatím třeba nefungovala. Jsou to vše běžné věci, nic zásadního měnit nebudeme, jen hodláme hráče nabudit, abychom zvládli nejbližší utkání.

Má podle vás mužstvo na víc?

Stoprocentně. Můžeme vše rozebírat od rána do večera, ale mužstvo naprosto jistě na víc má, i když jsme měli nějaké problémy v létě se složením týmu a podobně, tak stále na tom můžeme být mnohem lépe.

Se Zbrojovkou vás dlouhodobě pojí silný vztah, jak moc vás mrzí, kde se aktuálně nachází?

Hlavní je, že na tom neúspěšném období cítím spoluúčast. Byly to složité měsíce, vypadávali nám hráči, což by poznamenalo každé mužstvo. Snažím se na kluky přenášet myšlenku, že nyní startujeme novou věc, důležité je, aby se nám povedl nejbližší zápas, i první trénink byl o nabuzení hráčů. Už jen to, že se tady opět odvolal trenér, by pro ně měl být zdvižený prst. Věřím, že to uchopíme všichni správně a zbývající utkání zvládneme.

Hráči na hřišti často vypadali až odevzdaně, soupeři vás přehrávali bojovností, proč se tomu Zbrojovka na podzim zatím nedokázala vyrovnat?

Je to věc, o které se bavíme od prvního zápasu. Po každém utkání máme společné porady a tohle je něco, co nás dlouhodobě trápí. Nedokážu říct přesný důvod, proč se to dělo, ale uděláme vše, abychom to změnili, protože to je základní věc. Všichni musíme být nastavení tak, že jdeme do utkání jako do války, a je třeba se porvat o co nejlepší výsledek, kterému musíme obětovat všechno.

Ve vaší hráčské kariéře jste byl kreativním záložníkem, budete proto preferovat kombinační fotbal?

Byl bych rád, kdybychom si dali pětadvacet přihrávek a pak z toho vstřelili krásný gól, ale druhá liga je soutěž, která je extrémně náročná na souboje a kondici, takže kolikrát se k technické hře ani nedostanete. Všichni vědí, jak hodláme hrát, chceme střílet branky, ale občas je třeba se přizpůsobit a najít vhodný model, který bude funkční.

Co říkáte na to, že první zápas v pozici hlavního kouče pro vás bude derby s Líšní?

Je to výzva, funguje tady jistá rivalita mezi Zbrojovkou a Líšní. Nachystáme mužstvo tak, abychom byli úspěšní, nepřikládám ale žádnou větší váhu tomu, že zrovna mé první utkání bude derby, pro diváky to ale bude prestižní.

Stále máte hodně absencí, je možné, že by se někdo vrátil už do pátečního utkání?

Jirka Texl, Kuba Šural, David Jambor – to jsou hráči, kteří mají dlouhodobější problémy a do konce podzimní části už se k nám nepřipojí. Pepa Divíšek je v rekonvalescenci a měl by v nejbližším období naskočit, Kamso Mara má nějaké menší problémy.