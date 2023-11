V minulém ročníku kraloval druholigovým brankářům, když hned ve dvanácti utkáních neinkasoval ani gól. Po polovině aktuální sezony má však líšeňský gólman Tomáš Vajner jen tři čistá konta. O další přišel v Chrudimi, kde musel v 82. minutě za bezbrankového stavu střídat, následně ho ze hry vyřadilo i zranění. Na konci podzimu se ale do branky vrátil a do posledního kola před zimní pauzou se naladil vychytanou nulou proti vyškovskému lídrovi tabulky.

Tomáš Vajner vychytal v aktuální sezoně zatím tři čistá konta. | Foto: SK Líšeň

I pro Vajnera byl sobotní duel proti Vyškovu speciální. Kvůli rychlostně skvěle vybaveným hráčům soupeře měl totiž trošku jiné taktické pokyny než obvykle. „Kvůli vyškovskému systému a rychlosti jeho hráčů bylo strašně důležité, abych měl vysoké postavení a čistil všechny míče za obranou. Musel jsem být pořád na špičkách, stačilo, abych na chvilku zaspal, a už se na mě mohl řítit osamocený útočník soupeře,“ rekapituloval třiadvacetiletý gólman.

Ten si však nakonec svou roli splnil. Jednou mu pomohla i branková konstrukce, vyškovskou ofenzivní sílu ale dokázal udržet na uzdě. „Vyškov byl nebezpečný vlastně jen při té jedné střele ve druhé půli, která skončila na tyči. Nějaké závary tam měl, ale naštěstí to kluci přede mnou dobře odbránili a nic složitějšího na mě nepustili. Směrem dozadu jsme to zvládli dobře,“ těšilo Vajnera.

Ze složitého závěrečného podzimního trojboje tak má Líšeň zatím bod, když nejprve podlehla Zbrojovce a následně remizovala s Vyškovem. Nyní by se ráda dobře naladila na zimní pauzu v Jihlavě, kde ji čeká páteční utkání od pěti hodin večer. „Samozřejmě by bylo skvělé ještě nějak navýšit náš bodový zisk, i když jedeme do Jihlavy, kde nás taky nečeká jednoduchý zápas. Měli bychom ale vždy být nastavení tak, že chceme získat tři body, neměli bychom jet někam jen pro remízu,“ upozornil brankář.

Kvůli zranění musel Vajner vynechat většinu zářijových zápasů, následně jen z lavičky sledoval, jak se v líšeňské bráně dařilo jeho konkurentovi Vlastimilu Veselému. Poslední tři kola už ale opět odchytal odchovanec jabloneckého fotbalu. „Nějak extra jsem to neřešil. Když jsem se vrátil po zranění, tak asi extra nebyl důvod něco měnit, protože se výsledkově dařilo, takže jsem to respektoval. Když jsme pak poprvé prohráli, tak jsem se zase vrátil do brány,“ podotkl Vajner.

Ten má ve většině zápasů ještě jeden speciální úkol – po zachycení míče se často dlouhými výkopy snaží zakládat rychlé líšeňské brejky. „Trenér to tak po mně chce, když máme video, tak se o tom bavíme, ale stejně musím situace vyhodnocovat podle sebe. Je totiž třeba mít ohled na spoluhráče, kteří se třeba dlouho přesouvají v bloku a mají jazyk na vestě. Pak mi i občas nadávají, že hned kopnu míč nahoru a musí rychle vyjet, třeba proti Spartě jsme ale z takové akce trefili břevno,“ připomněl nedávný zápas třetího kola MOL Cupu proti výběru kouče Briana Priskeho.