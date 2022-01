V úvodu zimní přípravy mají trenéři Zbrojovky k dispozici všechny čtyři stopery, kteří na soupisce zůstali. K Janu Hlavicovi, Lukáši Endlovi a Janu Štěrbovi už se přidal uzdravený Jakub Šural. „Stoper je specifická pozice a kvalitních hráčů není nikdy dost. Když nám někdo zaručí, že budou všichni celou půlsezonu zdraví a bez karet, bude to fajn. Jenže to nám nikdo nezaručí,“ podotkl asistent brněnského kouče Jozef Dojčan.

Druhý poločas přípravného duelu se Zlínem, který skončil nerozhodně 3:3, strávil v brněnském dresu i Štěrba, jenž zkolaboval v posledním domácím podzimním duelu s Chrudimí. „Brno mi zajistilo všechny podmínky k důkladné kontrole, měl jsem iks holterů. Řešilo se hlavně srdce a všechno vyšlo na výbornou. Důležitý byl zátěžový test, který jsem absolvoval před Vánoci. Dostal jsem se bez problémů do maxima, nic nepostihlo srdeční sval. Na to jsem navázal běháním před startem přípravy a jsem stoprocentně nachystaný,“ sdělil povzbudivou zprávu Štěrba, který si jako vysvětlení vyslechl vyčerpání organismu po prodělané angíně.

Na podzim v Brně hostoval z prvoligové Olomouce a nic nebrání tomu, aby ve vedoucím týmu druholigové tabulky pokračoval i na jaře. „V Olomouci mi naznačili, že mají stoperů dost, všichni jsou zdraví a trenér Jílek nikoho neshání. Budu rád, když zůstanu. Neměl by být problém a snad navážu na práci v Brně. Jsem rád, že mi realizační tým dal šanci a chci se odvděčit na hřišti,“ prohlásil sedmadvacetiletý zadák.

Na podzim naskočil Štěrba do třinácti utkání, pokaždé v základní sestavě, proti Chrudimi si připsal gól. „Máme kvalitní stopery, Hlavec zvládl závěr skvěle. Konkurence je dobrá pro nás všechny, zlepšujeme se díky ní, musíme si místa obhájit v trénincích a zápasech. Ostatní vidí, jak na tom kdo je. Záleží na trenérech, jak se rozhodnou,“ doplnil Štěrba.

Třináctkrát naskočil také Endl, sedmkrát pak Hlavica a čtyřikrát Šural. „Nastoupil jsem do posledního zápasu v Opavě v základní sestavě, vyhráli jsme a nedostali gól. Byl to těžký duel a cítil jsem se dobře, takže jdu do přípravy s větší chutí. Těším se na další utkání i na začátek jarní části,“ sdělil Hlavica.

Problém řeší brněnské vedení na kraji obrany, nemá typického leváka. „Barnabáš Lacík šel do Vyškova, jinak tam přes nohu hráli Hrabka (Matěj Hrabina – pozn. red.) a Honza Moravec. Je to trochu deficit, centry od leváka mohou přicházet snáz než od pravonohého beka, ale nikdo zatím nezmiňoval změny v kádru,“ uvedl Štěrba.