S pěti druholigovými výhrami v řadě a v součtu MOL Cupem se sedmi vítězstvími za sebou půjdou fotbalisté Zbrojovky do sobotního domácího utkání s Vyškovem. Od pěti hodin odpoledne se utká domácí brněnský celek, který je druhý v tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, s vyškovským lídrem soutěže.

Luděk Klusáček po utkání v Jihlavě. | Video: Karel Líbal

V devátém kole vybojovala Zbrojovka výhru 1:0 v Jihlavě brankou Denise Alijagiče ze 79. minuty. „Jsem rád, že se nám utkání po pauze podařilo zvládnout. Je vždycky trochu ošidné, co to s mužstvem udělá,“ okomentoval brněnský kouč Luděk Klusáček zápas, který následoval po reprezentační přestávce.

O čem ještě mluvil?

KLÍČOVÝ MOMENT. Duel ovlivnilo vyloučení domácího Tomáše Svobody v 55. minutě. „Neměli jsme lehkého soupeře, Jihlava byla možná v poli trošku aktivnější, těžili jsme z toho, že jsme byli nebezpečnější ve vápně. Utkání zlomilo vyloučení, kdy už byla jen otázka, jestli se nám povede využít nějakou příležitost. Díky tomu, že jsme byli trpěliví, se nám to podařilo,“ těšilo kouče.

Jihlava držela krok do vyloučení, Zbrojovce zajistil výhru střídající Alijagič

ŽOLÍK ALIJAGIČ. Gólovou akci zařídili střídající hráči Tomáš Smejkal a Denis Alijagič. „Víme, že na prostřídání máme kvalitu, je to i součást strategie na zápas. Povedlo se, jsem rád, že Denis potvrdil pověst, která ho předcházela,“ řekl Klusáček.

PLÁN STŘÍDÁNÍ. Čerstvé ofenzivní síly se dostaly na trávník v 68. minutě na úkor Adama Fouska s Jiřím Texlem, kteří trávník opustili. „Vždycky reagujete na průběh utkání. Nedá se říct, že by to bylo stejné, kdyby nedošlo k vyloučení, ale chtěli jsme zápas zlomit, střídání by přišlo tak jako tak. Jen nedovedu říct, jestli by to bylo stejné z hlediska toho, kteří hráči odcházeli. Zápas jsme chtěli vyhrát,“ přiblížil trenér Zbrojovky.

NULA VZADU. Brněnští fotbalisté potřetí za sebou zvítězili bez obdržené branky. „Malinko si to sedá, víc utkání za sebou hrajeme ve stejném složení, zlepšilo se to. Jestli se nemýlím, měl soupeř jednu vyloženou šanci, jinak spíš závary a náznaky,“ komentoval Klusáček jihlavské příležitosti.

PENALTOVÉ VÁŠNĚ. Oba týmy se v utkání dožadovaly pokutových kopů, sudí Tomáš Batík však žádný nenařídil. „Je to složité, z laviček to tak vidět není. Byly tam sporné momenty na obou stranách, asi je lepší, že žádná penalta nebyla odpískána, protože pak je jedna strana vždycky ublížená. Ani jsem se nerozčiloval, beru to jako součást hry. Rozhodčí nastavil nějaký metr a musíte se s tím smířit. I na některé souboje ve středu pole se dá pohlížet různě,“ podotkl trenér.

Už stál před stadionem Slavie, pak Aligajič kývl Brnu. V Bosně ho mají za zrádce

K permanentce výhodná vstupenka

Poděkování za podporu pro fanoušky, kteří vlastní permanentku, přichystal fotbalový klub Zbrojovka Brno. Na sobotní zápas s Vyškovem mohou vzít kohokoli za zvýhodněnou cenu. Každý, kdo vlastní permanentku v systému Zbroják ID, může na ni zakoupit ještě jednu vstupenku za poloviční cenu, tedy za stovku. Pokud má permanentek víc, zvyšuje se i počet vstupenek, se čtyřmi permanentkami tak má například nárok na čtyři zlevněné vstupenky.

Stačí jen na adresu vstupenky@fczbrno.cz poslat jednoduchý e-mail s uživatelským jménem a počtem požadovaných vstupenek. Po ověření klub vygeneruje objednávku k dokončení, která přijde opět na e-mail v podobě odkazu na dokončení objednávky. Vše lze udělat pohodlně online, vstupenky po zaplacení přijdou taktéž na e-mail. Akce platí do čtvrteční půlnoci.