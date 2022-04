Brňané tak využili sobotního zaváhání druhé Vlašimi, která na ně aktuálně ztrácí dvanáct bodů. „Těší nás, že máme takový náskok, jsme za něj rádi, ale sezona pořád nekončí. Uvidíme, jaká bude situace po posledním zápase," řekl do kamery ČT sport brněnský záložník Jakub Přichystal.

Ten patřil v nedělním utkání ke klíčovým hráčům, když si připsal asistenci a jeho střele v sedmadvacáté minutě srazil do vlastní sítě domácí obránce Benson Sakala. „Ze začátku zápasu to nebylo nic lehkého, pak jsme se ale do toho dostali a zápas jsme zvládli. Jsme spokojeni," pravil Přichystal.

Přestože v závěru prvního poločasu ohrozili Martina Berkovce střelami Radek Voltr nebo Šimon Gabriel, udržel brněnský gólman už třetí nulu v řadě. „Vyvarovali jsme se chyb uprostřed hřiště. Když jsme se dostali z hlubšího bloku nahoru, ztratili jsme balon, což nás stálo tlak soupeře. Pak jsme ale byli silní na balonu a domácím nedali šanci," líčil kouč Zbrojovky Richard Dostálek.

Snahu o vyrovnání výsledku utnul hned ve 49. minutě po sklepnutí Jakuba Řezníčka ofenzivní hráč Jakub Nečas. Po víc než hodině hry se pak gólově prosadil i nejlepší střelec týmu Řezníček, když využil Přichystalova centru a vstřelil svou čtrnáctou branku v této sezoně.

„Hrálo se na perfektně připraveném trávníku, který vyhovoval kombinační hře, což nám sedělo. Hráči to od začátku pochopili, co po nich chceme, bylo vidět, že mají radost ze hry, takže takových zápasů bychom si přáli samozřejmě víc. Tím, že jsme vyhráli o tři góly, tak radost je na naší straně," prohlásil Dostálek.

Zatímco jeho svěřenci pokračují v jízdě za postupem, Žižkov se nachází na posledním místě se ztrátou osmi bodů na předposlední Chrudim. „Bohužel pro nás jde o další ztrátu, bolí to obrovsky. Brno nás potrestalo po našich chybách, které pořád kupíme, naopak my nepotrestáme nic. Když máme tak velké manko na záchranu, je to těžké na psychiku. Musíme s tím pracovat," dodal jeden z koučů domácího celku Zdeněk Koukal, kteří v týdnu nahradili trenéra Martina Pulpita.

Viktoria Žižkov - Zbrojovka Brno 0:3 (0:1)

Branky: 27. Sakala (vl.), 49. Nečas, 65. Jakub Řezníček.

Rozhodčí: Petřík – Kříž, Vyhnanovský.

ŽK: 30. Muleme – 25. Texl, 45+2. Přichystal.

FK Viktoria Žižkov: Halouska – Bazal (C), Sakala (34. Březina), Š. Gabriel, Muleme – Sixta (78. Súkenník), Kopičár – Reteno Elekana (78. Vandas), Batioja (64. V. Novák), Nabijev (46. Osmančík) – Voltr.

FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Hrabina, Jakub Šural, Štěrba, Bariš (88. Jan Moravec) – Texl – A. Fousek (82. David Jambor), M. Ševčík (71. Kohoutek) – Nečas (88. Štepanovský), Jakub Řezníček (C), Přichystal (71. Hladík).